TomTom dhe Microsoft po bashkëpunojnë për një asistent të ri të AI për vetura

TomTom sapo ka njoftuar një “asistent plotësisht të integruar të inteligjencës artificiale në veturë”, i cili së shpejti duhet të fillojë të shfaqet në automjete në mbarë botën.

Kompania pretendon se do të “ofrojë ndërveprim të sofistikuar zanor” dhe do t’i lejojë përdoruesit të “flasin” me pajisjen e tyre të navigimit. TomTom është më i njohur për platformat e tij, GPS dhe tani është bashkuar me Microsoft për të zhvilluar një asistent të ri të AI.

Teknologjia përdor modelet e mëdha gjuhësore të OpenAI, përveç produkteve të tilla si Azure Cosmos DB dhe Azure Cognitive Services. Cosmos DB është një bazë të dhënash me shumë modele dhe Shërbimet Njohëse janë një grup API-sh për përdorim në aplikacionet e AI.

TomTom premton se asistenti do të integrohet në ndërfaqe të ndryshme të ofruara nga prodhuesit kryesorë të veturave, duke deklaruar se markat e automjeteve do të ruajnë pronësinë e markës.

Ata nuk kanë specifikuar ndonjë markë specifike me të cilën kanë rënë dakord të bashkëpunojnë deri më tani.

Lëvizja e TomTom nuk është e para – në muajin qershor, Mercedes njoftoi një program beta tre-mujor që përfshinte modelet ChatGPT në automjete të zgjedhura që përdornin gjithashtu Azure OpenAI të Microsoft.