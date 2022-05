Tornado godet Miçiganin, situatë “katastrofike” në dëme materiale, 1 i vdekur dhe 44 të plagosur! – VIDEO

Togeri Jim Gorno i Departamentit të Burimeve Natyrore të Miçiganit i tha CNN të premten në mbrëmje se tornado shkaktoi dëme “katastrofike”, duke përfshirë makina të përmbysura dhe ndërtesa të shkatërruara.

“Është një zonë e frekuentuar në qendër të qytetit, dhe kaloi pikërisht përmes saj,” tha Gorno. “Nuk kemi sirena alarmi si në pjesë të tjera të vendit”.

Departamenti i policisë të Miçiganit konfirmoi në rrjetet sociale se 44 persona ishin plagosur dhe 12 shtëpi ishin shkatërruar si pasojë e kësaj fatkeqësie natyrore.

Të lënduarit janë transportuar në qendra spitalore të ndryshme për të marrë mjekimin e nevojshëm, shtuan ata.

Sipas të dhënave të fundit, banorët e këtij vendi kanë mbetur pa energji elektrike dhe se rrugët kanë mbetur të bllokuara si pasojë e tornados. Gjithashtu thuhet se qendra spitalore kishte arritur kapacitetin e saj maksimal dhe se kufijtë e këtij qyteti janë mbyllur tashmë dukë vënë dhe një orar lëvizjeje për banorët.

Ky nuk është tornado e parë që godet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pritet qe autoritetet lokale të marrin masat e nevojshme përsa i përket kësaj emergjence natyrore. /panorama

Close call as the Gaylord, Michigan tornado moved right by Matt Maclachlan. #tornado #MIwx pic.twitter.com/IhyisX8YJU

— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) May 20, 2022