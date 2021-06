Tortë e ftohtë me kos dhe fruta

Ëmbëlsirat janë gjithmonë një pikë kyçe e drekave festive në familje.Ato, përveç shijes, i japin një tjetër bukuri ditës por edhe tryezës.

Përbërësit

280g biskota pa sheqer

170g gjalpë

30g sheqer

700ml kos

60ml qumësht

50g sheqer pluhur

20g xhelatinë

300ml pana ëmbëlsirash

Fruta sipas dëshirës

Përgatitja

Si fillim lyeni me gjalpë një tavë keku rrumbullake dhe shtrojeni m eletër pjekjeje.

Ndërkohë grini në mikser biskotat dhe shtoni sheqerin dhe gjalpin e shkrirë dhe të ftohur.

Masën e përgatitur kalojeni tek tava dhe me një lugë përhapeni në të gjithë sipërfaqen e saj.

Mundohuni të krijoni një shtresë të njëtrajshme dhe të drejtë.

Futeni tavën në frigorifer për 30 minuta ndërkohë që vazhdoni me përgatitijen e ëmbëlsirës.

Shkrini fletat e xhelatinës tek një enë të vogël me pak ujë dhe lëreni aty për 10 minuta.

Mund ta përzieni me telin e kuzhinës që të tretet më shpejtë.

Ndërkohë në një tenxhere hidhni qumështin dhe vendoseni në zjarr për t’u ngrohur.

Kur të shihni që qumështi është i nxehtë hidhni aty xhelatinën e zbutur dhe përziejeni përsëri me telin e kuzhinës.

Në mikser rrihni panën e ëmbëlsirave me sheqerin pluhur derisa të krijoni shkumën e bardhë.

Panën përziejeni me kosin dhe qumështin me xhelatinë i cili duhet të fothet plotësisht.

Të gjithë masën që përgatitët kalojeni tek tava ku shtruat biskotat dhe përhapeni mirë dhe në mënyrë të barabartë.Tani fusni ëmbëlsirën për 5 orë në frigorifer që të mpikset sa më mirë.

Para se ta shërbeni mund ta zbukuroni me fruta të freskëta të stinës.