Toyota Corolla GR po vjen dhe do të jetë shumë e fuqishme

Ne ndoshta do të duhet të durojmë një vit tjetër, dy më së shumti, por tashmë dihet që ai do të jetë një nga modelet më të nxehta në skenë.

Gjithçka që keni parë në GR Yaris do të përsëritet edhe në Corolla, dhe këtu nuk kemi për qëllim vetëm zgjatimet e theksuara si pjesë e jashtme agresive, por edhe mekanikën.

Është e drejtë – informacioni i fundit thotë se motori mbetet i njëjtë, 1.6 cilindra, por në një edicion edhe më të fuqishëm.

Gjegjësisht, pasi po merret me një makinë më të rëndë, Toyota thuhet se ka vendosur të akordojë motorin pak më shumë dhe të rrisë fuqinë e tij në një minimum prej 300 kuaj fuqi.

Transmisioni manual me gjashtë shpejtësi është standardi i artë, ashtu si dhe makinë AWD.

Media japoneze tashmë e ka njoftuar çmimin, dhe pretendohet se do të variojë nga 27,000 euro, që jashtë Japonisë do të nënkuptojë se Corolla sportive do të jetë më e lirë se konkurrenca, përfshirë Golf R.