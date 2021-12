Toyota GR86 do të shitet në Evropë vetëm për dy vite

Në Toyota kanë konfirmuar që modeli Coupe GR86 gjatë vitit të ardhshëm do t’ju ofrohet blerësve në Evropë, por të njëjtën kohë kanë theksuar se prodhimi i ri do të jetë në ofertë për vetëm dy vite – kjo për shkak të normës Euro 7.

Këtë vendim e arsyetojnë me investimet e mëdha që nuk shpaguhen sa i përket elementeve teknike, që GR86 t’i përshtatej normës standarde Euro 7 dhe për shkak të numrit të vogël të blerësve.

Të gjithë ata evropianë që janë të dhënë pas veturës sportive, GR86 do të jetë i disponushëm nga pranvera e vitit të ardhshëm, e projekti i përbashkët të Toyota dhe Subaru, vihet në lëvizje nga motori 2,4 litra me katër cilindra që prodhon 235 kuaj-fuqi.

Për bartjen e fuqisë motorike në rrotat e pasme, është montuar ndërruesi manual me gjashtë shpejtësi, e në ofertë do të jetë edhe ai automatik që gjithashtu do të ketë gjashtë shpejtësi.