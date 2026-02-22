Ballina Jeta Shëndetësi Trajtime natyrale me produktet që mbani në frigorifer

Trajtime natyrale me produktet që mbani në frigorifer

Me ndryshimin e stinëve edhe kujdesi ndaj lëkurës duhet të ndryshojë. Jo të gjitha produktet që përdorim në stinën e verës duhet të jenë dhe për vjeshtën.

Por në pamundësi për të blerë kremra të shtrenjtë mund t’i realizoni ato në kushte shtëpie. Ja se si uthulla e mollës, kosi madje dhe llumi i kafes që ju pini çdo ditë mund të bëjnë mrekulli për lëkurën tuaj. Ja disa produkte natyrale që të gjithë mund t’i keni në frigorifer dhe që do t’i kthejnë freskinë lëkurës tuaj.

Kos për skuqjet

Lëkurë portokalli për të zbardhur dhëmbët

Uthull molle për aknet

Mjaltë për lëkurë të thatë

Sodë buke për flokët plot shkëlqim

Llum kafeje për celulitin

