Trajtime natyrale me produktet që mbani në frigorifer

Me ndryshimin e stinëve edhe kujdesi ndaj lëkurës duhet të ndryshojë. Jo të gjitha produktet që përdorim në stinën e verës duhet të jenë dhe për vjeshtën.
Por në pamundësi për të blerë kremra të shtrenjtë mund t’i realizoni ato në kushte shtëpie. Ja se si uthulla e mollës, kosi madje dhe llumi i kafes që ju pini çdo ditë mund të bëjnë mrekulli për lëkurën tuaj. Ja disa produkte natyrale që të gjithë mund t’i keni në frigorifer dhe që do t’i kthejnë freskinë lëkurës tuaj.
Kos për skuqjet
Lëkurë portokalli për të zbardhur dhëmbët
Uthull molle për aknet
Mjaltë për lëkurë të thatë
Sodë buke për flokët plot shkëlqim
Llum kafeje për celulitin