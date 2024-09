Tre bimët që qetësojnë zorrët dhe ndihmojnë tretjen

Zbuloni tre bimë aromatike dhe kuruese që përdoren në gatim, por që konsumohen edhe si çajra, duke kontribuar në funksionimin e duhur të tretjes dhe duke luftuar çdo shqetësim.

Pse të shkojmë deri në farmaci për të zgjidhur problemin me zorrëve kur mund t’i drejtohemi “farmacisë së natyrës”?

Natyra na ka dhuruar një mori bimësh kuruese që në kohët e lashta rekomandoheshin për një shëndet të mirë dhe mirëqenie, duke zgjidhur një sërë çrregullimesh të sistemit tretës. Këto barëra medicinale, disa prej të cilave përdoren tradicionalisht, kontribuojnë në funksionimin e duhur të zorrëve.

Duke u kthyer në ditët e sotme, jo pak nutricionistë rekomandojnë bimët, veçanërisht lulet e thata, për dispepsi dhe çrregullime të tjera gastrointestinale. Zbuloni tre prej tyre më poshtë.

Kopër

Kopra është një bimë që mund ta gjeni në një cep të kopshtit ose mund ta vendosni në një vazo në ballkonin tuaj. Të gjitha pjesët e bimës kanë një aromë të veçantë, nga rrënjët te farat dhe gjethet, mund të hahen ose përdoren në gatim dhe në sallata si erëz.

“Farat e koprës përmirësojnë tretjen dhe ndihmojnë me çrregullimet e zorrëve”, thekson dietologia Ginger Hultin. Kjo për shkak se finoku ka aftësinë të relaksojë muskujt e aparatit tretës. Gjithashtu, ato janë të pasura me fibra, që do të thotë se ndihmojnë sistemin tretës në përgjithësi. Përveç kësaj, disa kërkime pretendojnë se kjo barishte e veçantë ka veti antimikrobike, anti-inflamatore dhe antivirale.

Prandaj nuk është rastësi që Hipokrati e sugjeroi si qetësues për dhimbjet e stomakut dhe dhimbjet e barkut të foshnjave.

Lulerradhiqet

Luleradhiqe është një bimë jashtëzakonisht ushqyese, plot vitamina, minerale dhe fibra. Përbërësit e tij aktivë kanë ndër të tjera veti diuretike dhe antiinflamatore, ndërsa kontribuojnë edhe në mirëfunksionimin e mëlçisë.

Sipas provave kërkimore, marrja e bimës mund të rrisë dy lloje të vlefshme të probiotikëve që lidhen me shëndetin e zorrëve, Lactobacillus dhe Bifidobacterium. Gjethet e saj mund të konsumohen të gatuara ose të papërpunuara në sallatë. Rrënja zakonisht thahet dhe mund të konsumohet si pije.

Kamomili

Ndoshta një nga ilaçet më të njohura të gjysheve për dhimbjet dhe acarimet e vogla si p.sh. veshët ose sytë. Vetitë shëruese dhe qetësuese të kamomilit janë të padiskutueshme pasi është një nga qetësuesit më të famshëm natyrorë.

Në të njëjtën kohë, është gjithashtu një bimë e shkëlqyer që promovon shëndetin e sistemit tonë të tretjes. Disa studime raportojnë se mund të kontribuojë pozitivisht në çrregullime të ndryshme gastrointestinale si fryrje, dispepsi, diarre, anoreksi dhe të vjella. Përveç pijes me kamomil, ju mund të provoni lulet e tij të thata në një smoothie.