Tre të vdekur në aksidente trafiku brenda 24 orëve në Kosovë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur për tri aksidente me fatalitet, në 24 orët e fundit.
Sipas njoftimit, një grua ka vdekur pas një aksidenti mes dy veturash në Malishevë të premten.
“Dy vetura me targa lokale janë përfshirë në aksident trafiku. Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar një mashkull dhe gjashtë femra. Nga lëndimet e marruar njëra nga viktimat femër kosovare ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për autopsi”, thuhet në raportin e Policisë.
Në rastin e dytë, një këmbësor nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve që ka marrë pasi është goditur nga një veturë në fshatin Lladovë të Gjilanit.
“Raportohet se e dyshuara femër kosovare gjersa ka qenë duke drejtuar veturën e saj, dyshohet se nga pakujdesia ka goditur këmbësorin mashkull kosovar. Me datë 15.08.2025 është raportuar se viktima i cili ka qenë në tretman mjekësor në QKUK, ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për autopsi”, bëhet e ditur në raportin 24 orësh të Policisë.
Ndërkaq, rasti i tretë ka ndodhur në rrugën Adrian Krasniqi në Pejë ku një person gjersa ka qenë duke drejtuar kamionin dyshohet që nga pakujdesia ka goditur një karrocë për persona me aftësi të kufizuara të cilën e drejtonte viktima.
“I dyshuari mashkull kosovar, gjersa ka qenë duke drejtuar kamionin dyshohet që nga pakujdesia ka goditur një karrocë për persona me aftësi të kufizuara të cilën e drejtonte viktima mashkull kosovar. Si pasojë e lëndimeve të marra viktima ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje ndërsa trupi i pajetë në IML për autopsi”, thuhet në raportin e PK-së.