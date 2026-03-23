Trump: Agjentët e ICE do të jenë në aeroportet amerikane

Duke filluar nga e hëna, agjentët e ICE do të jetë në aeroporte për të ndihmuar agjentët tanë të jashtëzakonshëm të sigurisë, deklaroi presidenti amerikan Donald Trump.

Nëpërmjet një reagimi në “Truth Social”, Trump tha se demokratët e së majtës radikale po rrezikojnë SHBA duke fondet për të cilat ishte rënë dakord prej kohësh.

“Demokratët e së majtës radikale – të përqendruar ekskluzivisht në mbrojtjen e kriminelëve të regjur që hyjnë në vendin tonë ilegalisht – po rrezikojnë Shtetet e Bashkuara duke bllokuar fondet për të cilat ishte rënë dakord prej kohësh, me kontrata të nënshkruara dhe të vulosura”, shtoi ai.

Presidenti Trump fajësoi opozitën, për mbylljen e Departamentit të Sigurisë Kombëtare.

