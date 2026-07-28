Trump e kritikon sërish Netanyahun para takimit në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kritikoi publikisht kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për të dytën ditë radhazi, vetëm disa orë para se dy liderët të takoheshin në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë për Fox News, Trump tha se Netanyahu duhej t’i kishte shprehur privatisht shqetësimet lidhur me objektin bërthamor nëntokësor iranian në malin Pickaxe, në vend që ta ngrinte çështjen publikisht.
“E dëgjova Bibin (Netanyahun) ta njoftonte këtë. I thashë: ‘Pse nuk ma thua mua? Pse duhet t’ia shpallësh botës?'”, tha presidenti amerikan.
Trump sugjeroi se Netanyahu po e theksonte këtë objekt sepse dëshironte ta bindte Washingtonin të mbetej i përfshirë në konfliktin me Iranin.
“Jo, nuk kam nevojë që Bibi të ma thotë këtë. Bibi ma thotë këtë sepse dëshiron që unë të mbetem i përfshirë”, tha Trump, duke shtuar se SHBA-ja është plotësisht në dijeni të zhvillimeve në atë objekt dhe se e di “saktësisht se çfarë po ndodh”.
Ai tha se, ndonëse ushtria amerikane tashmë ka “shkatërruar pjesën më të madhe” të infrastrukturës ushtarake të Iranit, objekti në malin Pickaxe mbetet një objektiv, duke shtuar: “Do të duhet ta godasim Pickaxe nëse nuk arrijmë një marrëveshje… do ta eliminojmë shumë lehtë”.
Duke iu përgjigjur kritikave nga Izraeli lidhur me shitjet e mundshme të pajisjeve ushtarake për Ankaranë, Trump mbrojti të hënën Turqinë si një aleate të rëndësishme të SHBA-së, e përshkroi presidentin Recep Tayyip Erdogan si mik dhe tha se askush nuk do t’i diktojë SHBA-së se çfarë pajisjesh ushtarake mund të shesë.
Trump dhe Netanyahu pritet të takohen më vonë gjatë së martës në Shtëpinë e Bardhë, ku Irani, Gaza dhe siguria më e gjerë rajonale pritet të dominojnë agjendën.
– Ultimatum për infrastrukturën iraniane
Presidenti amerikan lëshoi një paralajmërim të ashpër lidhur me infrastrukturën civile të Iranit, duke pohuar se mund “ta përfundojë punën” duke shkatërruar të gjitha urat kryesore brenda pak orësh. “Atyre u duhen 10 vjet për të ndërtuar një urë”, tha Trump. Ai shtoi se ka aftësinë të “nxjerrë jashtë funksionit termocentralet brenda një dite”, gjë që sipas tij do t’i linte 91 milionë njerëz pa energji elektrike.
Megjithatë, Trump tha se nuk dëshiron të godasë impiantet e shkripëzimit të ujit. “Kë po dëmtoj aty? Po dëmtoj njerëzit. Prandaj nuk po kërkoj ta bëj këtë”, shtoi ai.
– Gjendja e negociatave
Pavarësisht kërcënimeve, Trump zbuloi të martën se Washingtoni aktualisht po zhvillon “disa bisedime shumë të mira” me Teheranin.
“Unë dua vetëm një gjë shumë të thjeshtë: ata nuk mund të kenë armë bërthamore. Shumë e thjeshtë, dhe ata kanë rënë dakord me këtë… duhet t’i bëjmë ta formalizojnë”, tha ai.
Presidenti amerikan hodhi poshtë mohimet publike të zyrtarëve iranianë lidhur me natyrën e bisedimeve.
“Për ndonjë arsye, ne mund të jemi në mes të një diskutimi të shkëlqyer, dhe ata dalin e thonë se nuk po flasim ose se nuk kemi diskutuar për çështjen bërthamore”, tha Trump.