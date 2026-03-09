Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Trump e quan emërimin e Mojtaba Khamenei si udhëheqës të ri suprem...

Trump e quan emërimin e Mojtaba Khamenei si udhëheqës të ri suprem të Iranit “një gabim të madh”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shprehu pakënaqësi për emërimin e Mojtaba Khamenei si udhëheqës i ri suprem i Iranit, duke e quajtur atë “një gabim të madh”, transmeton Anadolu.

“Nuk e di nëse do të zgjasë … mendoj se kanë bërë një gabim”, i tha Trump NBC News. Ai më herët i kishte thënë “New York Post” se “nuk ishte i kënaqur” me zgjedhjen.

“Ai do të duhet të marrë miratimin nga ne”, tha gjithashtu Trump.

Mojtaba Khamenei, 56-vjeç, të dielën u bë udhëheqësi i tretë suprem i Iranit që nga revolucioni i vitit 1979, duke pasuar babanë e tij Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në një sulm ajror të SHBA/Izrael në kompleksin e tij në Teheran më 28 shkurt pasi mbajti këtë post për 37 vjet.

Trump gjithashtu nuk përjashtoi mundësinë e sekuestrimit të naftës iraniane, por tha se është e parakohshme të diskutohet për këtë çështje.

“Sigurisht që njerëzit kanë folur për këtë”, tha ai, duke treguar Venezuelën si precedent, ku SHBA-ja siguroi më shumë se 80 milionë fuçi naftë pasi kapi liderin venezuelas Nicolas Maduro më herët këtë vit.

“Është shumë herët për të folur për këtë”, shtoi ai për Iranin.

