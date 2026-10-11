Trump: Është koha që Ukraina të ketë një president të ri

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se mendon se “është koha që Ukraina të ketë një president të ri”, duke iu përgjigjur kritikave të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, ndaj marrëveshjes së SHBA-së me Rusinë për naftën dizel.
Zelensky paralajmëroi se marrëveshja e re, që lejon dërgimin e miliona tonëve naftë dizel ruse në SHBA, do t’i siguronte Moskës të ardhura për të vazhduar luftën kundër Ukrainës. Ai e cilësoi këtë marrëveshje si një dhuratë për presidentin rus, Vladimir Putin.
Trump u tha gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë të shtunën se Zelensky “dëshiron t’i krijojë probleme botës”, duke vazhduar të autorizojë sulme ndaj rafinerive ruse të naftës.
“Ai duhet patjetër të ndalet”, tha Trump, përpara se të sugjeronte se Ukraina duhet të “ketë një udhëheqës të ri që mund të arrijë një marrëveshje”.
Që nga pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2022, vendi ndodhet nën ligjin ushtarak, që nënkupton pezullimin e zgjedhjeve.
Furnizimet globale me karburante, përfshirë naftën dizel, janë kufizuar ndjeshëm nga lufta kundër Iranit, e nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli. Konflikti ka çuar në mbylljen efektive të Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës zakonisht kalon rreth një e pesta e produkteve të naftës në botë.
Rusia, një prodhuese e madhe e energjisë, dhe Ukraina kanë intensifikuar kohët e fundit sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve të transportit të njëra-tjetrës, duke shtuar presionin mbi tregjet e energjisë.
“Ne i thamë: ‘Mund të bëni çfarë të doni ndaj Rusisë, por mos i goditni rafineritë’, sepse kjo shkakton një problem global”, deklaroi Trump. “Ai mund të kishte arritur shumë marrëveshje, por për disa arsye nuk e bën kurrë këtë”, shtoi presidenti amerikan.
I dërguari i Putinit, Kirill Dmitriev, e cilësoi ndërhyrjen e Trumpit si “ikonike dhe historike”, duke thënë se Ukrainës “i duhet një udhëheqje e përqendruar vërtet te paqja”.
Të premten, Trump konfirmoi se ishte arritur një marrëveshje me Moskën për pezullimin e sanksioneve ndaj eksporteve ruse të naftës dizel deri më 7 prill.
Zelensky reagoi duke thënë se kjo do t’i mundësonte Moskës të siguronte fonde të reja për blerjen e pajisjeve ushtarake dhe vazhdimin e luftës.
Ai akuzoi gjithashtu Moskën se po e interpreton marrëveshjen si një sinjal se mund të vazhdojë luftimet dhe bombardimet ndaj qyteteve, pas sulmeve të reja vdekjeprurëse në Zaporizhzhia. /koha