Trump: “Evropa sapo njoftoi, po fillojnë menjëherë”

Lojërat e rrezikshme të presidentit amerikane në tregun e naftës
Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi të premten, më 2 tetor, se vendet evropiane kanë rënë dakord të lëshojnë menjëherë sasi të mëdha të rezervave të tyre të naftës në treg dhe theksoi se procesi fillon menjëherë, raportoi Sky News.
Evropa sapo njoftoi se do të lëshojë menjëherë një sasi të madhe të rezervave të saj të bollshme të naftës. Procesi fillon menjëherë,” postoi Trump në rrjetin e tij social Truth Social.
Presidenti francez Emmanuel Macron konfirmoi pas një takimi të jashtëzakonshëm të udhëheqësve të G7 se shtetet anëtare të grupit do të vënë në dispozicion deri në 100 milionë fuçi rezerva nafte gjatë katër muajve të ardhshëm nën koordinimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.
Trump arriti një marrëveshje për aktivizimin e rezervave pas javësh avokimi publik për futjen e një ndalimi nga SHBA-ja për eksportet e naftës me qëllim uljen e çmimeve të larta të karburantit në tregun vendas. Më 22 shtator në Nju Jork, ai tha se SHBA-ja prodhon shumë naftë dhe se nuk duhet të dërgohet jashtë vendit, dhe të mërkurën ai konfirmoi në Shtëpinë e Bardhë se diskuton çdo ditë një ndalim të mundshëm të eksportit. Mbetet e paqartë nëse presidenti amerikan do të tërhiqet nga kërcënimi i tij për të pezulluar eksportet pasi Evropa ra dakord të hapë rezervat e saj.
Më herët të premten, Komisioni Evropian hodhi poshtë me forcë mundësinë e një ndalimi të eksportit nga SHBA-ja, duke paralajmëruar për pasojat e dëmshme të një vendimi të tillë për marrëdhëniet reciproke.
“Ne e hedhim poshtë plotësisht çdo ndalim të naftës. Një ndalim i tillë nuk do t’i sillte dobi askujt dhe do të minonte besimin tonë në Shtetet e Bashkuara si një partner i besueshëm”, tha zëdhënësja e Komisionit, Anna Kaisa Itkonen, në një konferencë për shtyp.
Një ndërprerje e plotë e furnizimeve do të kishte pasoja serioze për Bashkimin Evropian, pasi deri në gjysmën e importeve të naftës në Evropë vijnë nga Amerika. Komisioneri Evropian i Energjisë, Dan Jørgensen, dhe grupi i punës i Bashkimit Evropian konfirmuan se lirimi i rezervave strategjike ishte një nga opsionet kryesore për lehtësimin e presionit në tregun global.
Në të njëjtën kohë, presidenca irlandeze e Këshillit të Bashkimit Evropian thirri një takim të Coreper, një organ i përbërë nga ambasadorë të shteteve anëtare, për të premten pasdite për të diskutuar krizën energjetike. Organet kompetente të Unionit kanë konfirmuar se furnizimi me naftë është aktualisht i qëndrueshëm, por zëdhënësi i presidencës irlandeze theksoi se tregu jashtëzakonisht i tensionuar dhe çmimet rekord kërkojnë koordinim të vazhdueshëm me Komisionin dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë. /tesheshi