Trump kërkoi shkarkimin e tij, shefi i Intel ‘niset’ drejt Shtëpisë së Bardhë

Drejtori ekzekutiv i Intel, Lip-Bu Tan do të vizitojë Shtëpinë e Bardhë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump bëri thirrje për shkarkimin e tij javën e kaluar.
Tan pritet të zhvillojë një bisedë të gjerë me Trumpin, ndërsa kërkon të shpjegojë sfondin e tij personal dhe profesional, dhe të propozojë mënyra se si Intel dhe qeveria e SHBA-së mund të bashkëpunojnë, shkruan Reuters.
Raportohet se Tan shpreson të fitojë miratimin e Trumpit duke treguar angazhimin e tij ndaj SHBA-së dhe duke garantuar rëndësinë e ruajtjes së aftësive prodhuese të Intel si një çështje sigurie kombëtare.
Javën e kaluar, Trump kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Tan, duke e quajtur atë “shumë të konfliktuar” për shkak të lidhjeve të tij me kompanitë kineze.
Ndërhyrja e tij shënoi një rast të rrallë të një presidenti amerikan që bëri thirrje publikisht për shkarkimin e një CEO dhe shkaktoi debat midis investitorëve.