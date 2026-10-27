Trump për shtetin më model në Europë: “Vend i mallkuar!”

Zemërimi foshnjarak i presidentit amerikan që nga burrë e bën burrec
Presidenti i SHBA-së Donald Trump përshkallëzoi sulmet e tij ndaj Norvegjisë të dielën, duke e quajtur atë një “vend të mallkuar” dhe duke thënë se norvegjezët nuk janë të mirëpritur në SHBA sepse Komiteti Nobel me seli në Oslo nuk i dha atij Çmimin e Paqes.
Trump bëri këto komente në një tubim politik në Port Huron, Michigan, tetë ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit në të cilat republikanët e tij mund të humbasin shumicën në të dy dhomat e Kongresit.
Duke ia atribuar trazirat e fundit në Francë imigracionit, Trump tha se do të mirëpriste emigrantë nga disa vende, por jo nga Norvegjia.
“Sepse nuk e fitova Çmimin Nobel. Kështu që nuk dua askënd nga Norvegjia. Norvegjia është bërë praktikisht një ‘vend i mjerë’,” tha Trump, duke përdorur një term që e ka përdorur më parë për Haitin, Libinë, Somalinë dhe Jemenin.
Norvegjia është ndër vendet me të ardhurat më të larta për frymë dhe fondi i saj shtetëror i mirëqenies pati një fitim rekord prej 184.3 miliardë dollarësh amerikanë vitin e kaluar.
Deklarata e Trump u komentua të hënën nga ministri i Jashtëm norvegjez Espen Barth Eide.
“Ai e di shumë mirë që Komiteti i Nobelit është i pavarur. Nëse dikush po pyet veten, ne ua kujtuam këtë dhe kjo është ende kështu,” i tha ai televizionit kombëtar, PRC, pa dhënë hollësi. /tesheshi.com/