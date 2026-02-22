Trump rrit tarifën e re globale të importit nga 10 në 15 për qind

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të shtunën e përshkallëzoi fushatën e tij të rifilluar të tarifave, duke premtuar se do ta rrisë tarifën globale të shpallur më herët prej 10 për qind në 15 për qind, pavarësisht vendimit të Gjykatës Supreme kundër rritjeve të mëparshme të tarifave, transmeton Anadolu.
“Bazuar në një shqyrtim të plotë, të detajuar dhe gjithëpërfshirës të vendimit qesharak, të shkruar keq dhe jashtëzakonisht antiamerikan për tarifat, të nxjerrë dje nga Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara”, tarifa globale do të rritet në 15 për qind “me efekt të menjëhershëm”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Njoftimi i tij erdhi pas deklaratave të së premtes, në të cilat ai kritikoi vendimin “thellësisht zhgënjyes” të gjykatës për shfuqizimin e tarifave “emergjente” që kishte vendosur ndaj mbarë botës.