Trump: SHBA-ja e “kënaqur” me progresin e Sirisë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Washingtoni është “shumë i kënaqur” me zhvillimet në Siri nën udhëheqjen e saj të re, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja është shumë e kënaqur me rezultatet e shfaqura në Siri, përmes punës së palodhur dhe vendosmërisë”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social.
Ai shtoi se Washingtoni po “bën gjithçka që është në fuqinë tonë për t’u siguruar që qeveria e Sirisë të vazhdojë të ndërtojë një vend të vërtetë dhe të begatë”.
Trump argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ka forcuar tranzicionin politik të Sirisë pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
“Një nga gjërat që i ka ndihmuar shumë ata ishte ndërprerja ime e sanksioneve shumë të forta dhe të ashpra. Besoj se kjo u vlerësua vërtet nga Siria, udhëheqja e saj dhe populli i saj”, shkroi ai.
Një sërë sanksionesh të SHBA-së tashmë janë hequr, duke përfshirë heqjen nga lista e zyrtarëve të lartë sirianë nga OKB-ja dhe sanksionet e SHBA-së që lidhen me terrorizmin.
Heqja e sanksioneve të mbetura, veçanërisht Akti i Mbrojtjes Civile të Sirisë Cezar, kërkon veprime nga Kongresi, megjithëse administrata mund t’i heq ato për periudha 180-ditore, siç bëri në muajin nëntor.
– Marrëdhëniet Siri-Izrael
Trump gjithashtu kërkoi përmbajtje rajonale.
“Është shumë e rëndësishme që Izraeli të mbajë një dialog të fortë dhe të vërtetë me Sirinë dhe të mos ndodhë asgjë që do të ndërhyjë në evolucionin e Sirisë në një shtet të begatë”, tha ai.
Trump vlerësoi presidentin sirian Ahmed al-Sharaa, duke theksuar se ai po “punon me zell” për të siguruar që “të ndodhin gjëra të mira” për të dy vendet.
“Ky është një mundësi historike për paqen në Lindjen e Mesme”, tha ai.
Komentet e tij erdhën mes operacioneve të vazhdueshme ajrore dhe tokësore izraelite brenda Sirisë. Që nga dhjetori i vitit 2024, Siria ka regjistruar më shumë se 1 mijë sulme ajrore izraelite dhe mbi 400 bastisje ndërkufitare, si dhe zgjerimin e pushtimit të Lartësive të Golanit të Sirisë duke kapur zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli një marrëveshje të vitit 1974.
Sharaa ka deklaruar se një paqe e përhershme me Izraelin kërkon tërheqje në kufijtë para 8 dhjetorit.
Presidenti sirian vizitoi Washingtonin në muajin nëntor, ndërsa qeveria e tij kërkon të zgjerojë bashkëpunimin me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar në fusha të ndryshme pas më shumë se një dekade lufte civile.