Trump: SHBA-ja ka kompetenca të gjera mbi kompanitë e inteligjencës artificiale

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të hënën se qeveria federale ka kompetenca të gjera mbikëqyrëse ndaj kompanive të inteligjencës artificiale, duke pretenduar se fushata e koordinuar në SHBA kundër infrastrukturës teknologjike u shërben kryesisht interesave të Kinës, transmeton Anadolu.
“Kontrolli i vetëm ose ‘kufizimet’ që i duhen inteligjencës artificiale është një president i fortë dhe i zgjuar (me IQ të lartë!) dhe SHBA-ja e ka një të tillë, madje me tepricë”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social, duke iu kundërvënë thirrjeve në rritje për rregullim më të madh të sektorit.
Presidenti amerikan argumentoi se administrata e tij ka ndërhyrë për të parandaluar drejtuesit e kompanive të teknologjisë që të ndërmarrin iniciativa potencialisht të dëmshme, duke veçuar shefin ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei, për “pretendimin se është një ‘engjëll i vogël i përsosur’” në mes të debateve në rritje në industri mbi ritmin e zhvillimit të inteligjencës artificiale.
Trump tha se Washingtoni ka “kompetenca të jashtëzakonshme penale dhe rregullatore” mbi kompanitë teknologjike, duke pretenduar se kritikët po zhvillojnë një “komplot të sëmurë” kundër sistemeve të inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave, i cili vetëm sa u shërben interesave kineze.
Duke paralajmëruar atë që i cilësoi si “teoricienë konspirativë, tradhtarë, tradhtarë të atdheut dhe persona që nxjerrin informacione”, Trump theksoi se SHBA-ja udhëheq ndaj konkurrentëve globalë dhe do të ruajë dominimin, sepse “kush fiton inteligjencën artificiale, fiton!”.