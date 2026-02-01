Trumpi përmendet mbi 1.000 herë në dosjet e reja “Epstein”

Presidenti amerikan, Donald Trump, përmendet mbi 1.000 herë në miliona dokumente të lidhura me Jeffrey Epstein, të publikuara së fundmi nga Departamenti i Drejtësisë.
Disa përmendje janë të parëndësishme, por të tjera përfshijnë akuza të paverifikuara për abuzim seksual dhe dëshmi nga viktima të Epsteinit që përshkruajnë kontakte të mundshme me Trumpin, raporton CNN.
Dokumentet përfshijnë shënime të FBI-së për akuza të vjetra, përfshirë një padi nga një grua që e akuzoi Trumpin për përdhunim kur ajo ishte 13 vjeçe, si dhe deklarata të një viktime që ka thënë se Ghislaine Maxëell e kishte “prezantuar” atë te Trumpi në një festë, megjithëse ajo kishte shtuar se nuk kishte ndodhur asgjë mes tyre.
FBI-ja dhe Departamenti i Drejtësisë kanë theksuar se këto akuza janë të paverifikuara dhe të pabazuara.
Trumpi i ka mohuar të gjitha akuzat dhe ka deklaruar se dokumentet e shfajësojnë atë.
Publikimi i dokumenteve erdhi pasi Kongresi miratoi një ligj që detyroi lirimin e tyre, pavarësisht përpjekjeve fillestare të Trumpit për ta ndaluar.
Dosjet hedhin dritë mbi marrëdhënien e gjatë të Trumpit me Epsteinin dhe kanë ringjallur debatin publik, pa sjellë prova përfundimtare kundër tij.