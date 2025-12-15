Turqia dënon sulmin terrorist në Bondi Beach të Sidneit

Turqia ka dënuar ashpër sulmin terrorist të ndodhur gjatë festimeve të Hanukës në Bondi Beach të Sidneit, ku humbën jetën të paktën 16 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.
Në një deklaratë me shkrim të publikuar të dielën, Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë shprehu ngushëllime për familjet e viktimave dhe për popullin australian, si dhe u uroi shërim të shpejtë të plagosurve.
“Turqia riafirmon qëndrimin e saj parimor kundër terrorizmit në të gjitha format dhe shfaqjet e tij,” thuhet në deklaratë, duke theksuar angazhimin e Ankarasë për bashkëpunim ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit.
Ministria theksoi gjithashtu se Turqia qëndron në solidaritet me Australinë dhe konfirmoi gatishmërinë për bashkëpunim në përballjen me kërcënimin global të terrorizmit.
Sulmi me armë zjarri në Bondi Beach konsiderohet një nga më vdekjeprurësit në Australi në vitet e fundit. /mesazhi