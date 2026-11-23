Strategjia e Erdoganit për ta ruajtur vendin e tij nga çdo projekt kërcënues
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, tha të shtunën se politika e Turqisë brenda Aleancës së Mbrojtjes së Mekës është e fokusuar kryesisht në mbrojtjen e Arabisë Saudite, duke theksuar se zyrtarët në Ankara ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për vendosjen e mundshme të trupave turke brenda Jemenit. Sipas stacionit televiziv turk TGRT Haber, ministri i jashtëm turk theksoi se Ankaraja po ofron të gjithë mbështetjen e nevojshme në mbrojtjen e integritetit territorial dhe sigurisë së Arabisë Saudite.
“Politika jonë aktuale është e fokusuar në mbrojtjen e Arabisë Saudite; nuk është marrë asnjë vendim për vendosjen e trupave brenda Jemenit. Megjithatë, po ofrohet e gjithë mbështetja e nevojshme në mbrojtjen e Arabisë Saudite”, tha Fidan gjatë një paraqitjeje në televizionin TGRT Haber, duke shpjeguar hapat aktualë ushtarako-diplomatikë të Turqisë në Lindjen e Mesme.
Mbrojtja e Arabisë Saudite dhe Bashkëpunimi në Industrinë e Mbrojtjes
Fidan e përshkroi bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes midis Turqisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe partnerëve të mundshëm të ardhshëm si një nga shtyllat kryesore të kësaj aleance të re. Ai gjithashtu iu referua sfidave me të cilat u përball Turqia në të kaluarën, kur aleatët e saj refuzuan të dorëzonin armët e nevojshme.
Sipas tij, Pakti i Sigurisë së Mekës nuk drejtohet kundër asnjë vendi të tretë. Në vend të kësaj, theksoi Fidan, shtetet anëtare po ndërtojnë besim të ndërsjellë përmes këtij pakti, duke promovuar bashkëpunim më të gjerë ekonomik dhe stabilitet në rajon.
Modeli i mbrojtjes dhe kriza në Ngushticën Bab el-Mandeb
Duke folur për mekanizmat e mbrojtjes, Fidan shpjegoi se një mbrojtje e mundshme e modeluar sipas Nenit 5 të NATO-s nuk është automatike. Ajo, thekson ai, kërkon vlerësime të hollësishme të kërcënimeve, punë të përbashkët të shërbimeve të inteligjencës, planifikim ushtarak, si dhe një mandat formal nga Asambleja e Madhe Kombëtare Turke (parlamenti), siç ishte rasti gjatë angazhimeve të mëparshme të forcave turke në Siri, Irak, Somali, Liban dhe ujëra ndërkombëtare.
Duke kujtuar se Arabia Saudite tashmë po bashkëpunon me pothuajse 30 vende kur bëhet fjalë për situatën në Jemen, ministri turk shtoi se sulmet e shpeshta ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe vendet evropiane mbi pozicionet e lëvizjes Huthi nuk kanë arritur ta ndalojnë luftën. Megjithatë, sulmet e huthinjve në Ngushticën Bab el-Mandeb, me rëndësi strategjike, e kanë shndërruar krizën e Jemenit në një kërcënim global për sigurinë që rrezikon rrugët tregtare ndërkombëtare.
Vizioni i Presidentit Erdogan dhe platformat e reja rajonale
Nën sundimin dhe vizionin e Presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, Turqia po përpiqet të ndërtojë mekanizma funksionalë dhe inovativë rajonalë, në vend që të krijojë struktura thjesht formale dhe simbolike, theksoi Fidan. Ai përmendi Aleancën e Mbrojtjes së Mekës, Kuartetin Rajonal (R4) – i përbërë nga Turqia, Egjipti, Pakistani dhe Arabia Saudite – dhe Grupin e Tetë për Gazën si shembuj konkretë të një qasjeje të tillë.
“Duke vepruar në mënyrë proaktive në pellgje strategjike dinamike para se krizat të përshkallëzohen, ne kemi parandaluar me sukses që tronditjet ekzistenciale rajonale dhe globale të përhapen në Turqi,” tha Fidan.
Kjo qasje diplomatike dhe ushtarako-strategjike e ka shndërruar Ankaranë në një “aktor të kërkuar vazhdimisht”, koncepti i të cilit i “pronësisë rajonale” dhe zgjidhjes së pavarur të problemeve tani pranohet dhe citohet nga vetë udhëheqësit evropianë. /tesheshi.com/