Turqia dhe sportistët kërkojnë përjashtimin e Izraelit nga futbolli ndërkombëtar

Turqia ka kërkuar publikisht nga FIFA dhe UEFA të pezullojnë Izraelin nga të gjitha garat e futbollit, duke u bërë vendi i parë anëtar i UEFA-s që merr një qëndrim të tillë për shkak të luftës në Gaza. Kryetari i Federatës Turke të Futbollit, Ibrahim Haciosmanoglu, u ka dërguar letër drejtuesve të futbollit ndërkombëtar duke theksuar se “ka ardhur koha për veprim”.
Njëkohësisht, një grup prej 48 sportistësh të njohur ndërkombëtarë, nën emrin Athletes 4 Peace, ka firmosur një deklaratë ku kërkon pezullimin e Izraelit derisa të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të ndalojë vrasjen e civilëve. Në deklaratë përmendet edhe vdekja e futbollistit Suleiman al-Obeid, i njohur si “Pele palestinez”, i cili sipas Federatës Palestinase u vra gjatë një sulmi izraelit teksa priste ndihma humanitare në Gaza.