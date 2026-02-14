Turqia hedh poshtë rezolutat “e pabazuara” të Parlamentit Evropian

Turqia ka hodhur poshtë rezolutat e miratuara nga Parlamenti Evropian, për të cilat tha se përmbajnë “pretendime të pabazuara” ndaj vendit, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë njoftoi se i refuzon “kategorikisht” pretendimet e përfshira në rezolutat e miratuara dje, të cilat lidhen me situatën në Sirinë verilindore dhe me dëbimet e pretenduara të synuara të gazetarëve të huaj dhe të të krishterëve të huaj në Turqi.
Ministria tha se rezoluta mbi situatën në Sirinë verilindore shpërfill “rolin e Turqisë në rimëkëmbjen dhe stabilizimin e Sirisë”.
Ajo i bëri thirrje Parlamentit Evropian të bëjë më shumë përpjekje për të kuptuar “realitetet në terren dhe aspiratat e Sirisë dhe të popullit sirian”, në vend që të miratojë masa që i cilësoi si të gabuara dhe të motivuara keq.
Ministria gjithashtu hodhi poshtë pretendimet lidhur me lirinë e shprehjes dhe lirinë fetare, duke theksuar se akuzat në rezolutën e titulluar “Dëbimet e synuara të gazetarëve të huaj dhe të të krishterëve të huaj në Turqi” bien ndesh me faktet.
“Asnjë institucion i huaj, përfshirë Parlamentin Evropian, nuk mund të ndërhyjë në proceset gjyqësore që zhvillohen në vendin tonë”, theksoi ministria.
Ministria i bëri thirrje Parlamentit Evropian të “ndërmarrë hapa konstruktiv” për marrëdhëniet Turqi-BE, në vend që, sipas saj, të përdoret për përpjekje kundër Turqisë dhe për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit.