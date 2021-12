UEFA fiton përballjen e parë ndaj Superligës Evropiane

Këshilli i Bashkimit Evropian shprehet kundër Superligës dhe është në anën e UEFA-s. Nyon njoftoi se sot “ministrat e sportit të BE-së kanë miratuar një rezolutë të Këshillit të Bashkimit Evropian për modelin evropian të sportit.

Rezoluta, e miratuar unanimisht në emër të 27 vendeve anëtare, bën thirrje për forcimin e sportit të organizuar bazuar në vlerat evropiane dhe për ta mbrojtur atë nga kërcënimet si garat e mbyllura. Rezoluta vijon mbështetjen për modelin evropian të sportit, të shprehur së fundmi nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian.

Rezoluta e Këshillit të BE-së është një moment historik, që do të formësojë sportin në dekadat e ardhshme. UEFA përshëndet vendosmërinë e ministrave evropianë të sportit në arritjen e marrëveshjes dhe mirëpret idetë e Këshillit të BE-së për të ardhmen e politikës sportive në Evropë”.

Shënimi vijon: “Është e rëndësishme të nënvizohet se rezoluta nënvizon gjithashtu se organizatat sportive duhet të vazhdojnë të përpiqen për një transparencë më të madhe dhe një qeverisje më të mirë, duke marrë gjithashtu parasysh një sërë reformash të mbështetura, ose të zbatuara tashmë nga UEFA.

Për më tepër, ajo kërkon një përfshirja e palëve të interesuara në proceset vendimmarrëse, veçanërisht ndaj mbështetësve dhe sportistëve. UEFA synon t’i hetojë këto çështje me aktorët kryesorë të futbollit në kuadër të Konventës për të ardhmen e futbollit evropian”.

Ceferin është në disponim pas kësaj resolute, teksa është shprehur: “Është një deklaratë historike nga vendet anëtare të BE-së; nuk ka dyshim se Evropa dhe sporti evropian do të kenë sukses në mbrojtjen dhe promovimin e modelit tonë sportiv. Ne tani kemi një plan veprimi. Veprimi afatgjatë në niveli kontinental për të mbrojtur një projekt të bazuar në vlera, të integruar shoqërore dhe të hapur. Me mbështetjen e modelit tonë, futbolli evropian do të mbetet shembulli kryesor”.