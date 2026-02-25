Ujqërit në tufë përshtaten shpejt me zonat urbane

Ata kanë frikë kur dëgjojnë tinguj të fortë të njeriut
Ujqërit kanë aftësi të përshtaten shumë lehtë dhe të jetojnë pranë qendrave të banuara. Pavarësisht se nuk i preferojnë dhe i druhen njeriut, mund të përballen shumë mirë dhe shpejt me ndryshimet, veçanërisht kur janë në tufë.
Kërkuesit kanë vëzhguar sjelljen e 185 ujqërve të egër, të cilët në habitatin e tyre janë ekspozuar ndaj objekteve të reja dhe tingujve njerëzorë. Rezultatet tregojnë se ata dinë të përshtaten në mënyrë fleksibile me peizazhet e dominuara nga njerëzit. Ndërsa riprodhimi i regjistrimeve të zërave dhe tingujve njerëzorë ka provokuar reagime të forta frike në 81% të rasteve, pavarësisht shkallës së urbanizimit, është vënë re një diferencë e madhe mes reagimit kur janë në grup dhe kur janë individë të vetëm.
Rezultatet tregojnë se ata arrijnë të përshtaten lehtë, bazuar në përgjigjet e tyre të sjelljes, si ndaj rreziqeve ashtu edhe ndaj mundësive.
Studimi është publikuar në revistën e Akademisë Amerikane të Shkencave, PNAS, dhe hedh dritë mbi natyrën e tyre komplekse, duke ofruar një perspektivë të re mbi sjelljen e tyre, si dhe mbi mundësinë e një bashkëjetese paqësore mes njeriut dhe ujkut.