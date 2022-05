Ukraina: Na duhen armë të rënda nga Perëndimi për ta mposhtur Rusinë

Ukraina ka nevojë për armë të rënda nga Perëndimi dhe një embargo të vërtetë nafte ndaj Rusisë për ta mposhtur atë deri në fund të vitit, tha të dielën këshilltari i presidentit ukrainas Mikhail Podoljak.

“Ukraina nuk është e interesuar për një luftë afatgjatë me Rusinë dhe as me të gjithë botën. Ne nuk mund të fitojmë këtë muaj (siç është paralajmëruar), por mund ta bëjmë këtë vit”, shkroi Podoljak në Twitter.

Ai shtoi se “receta e fitores është e thjeshtë dhe përfshin një embargo të vërtetë nafte, tanke, avionë dhe artileri”. /kosovapress