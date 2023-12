UNRWA: Njerëzit në Gaza janë të uritur dhe dëshpërimisht kërkojnë ushqim

Agjencia e OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Mesme (UNRWA) deklaroi se njerëzit në Gaza janë të uritur dhe kërkojnë ushqim në mënyrë të dëshpëruar, raporton Anadolu.

Drejtori i UNRWA-së në Gaza, Thomas White, ndau një video në llogarinë e tij në platformën e mediave sociale X të qindra palestinezëve të mbledhur përpara një kolone ndihmash humanitare të UNRWA-së.

Ai tha se njerëzit në Gaza janë të uritur dhe dëshpërimisht kërkojnë ushqim. White theksoi se 40 për qind e palestinezëve në rajon janë në rrezik nga uria.

White shtoi se Gaza po lufton për mbijetesë dhe theksoi se “duhen më shumë burime për ndihmë të sigurt dhe të qëndrueshme humanitare në të gjithë rajonin, përfshirë veriun e Gazës”.

People are hungry and just desperate for food @UNRWA convoy in #Gaza City this week.

40% of the population at risk of famine.

More regular supplies needed – require safe and sustainable #humanitarain access everywhere including to the North of Gaza pic.twitter.com/ylZ3ors6RN

