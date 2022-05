​Ushqimet që duhet shmangur pas moshës 30-vjeç

Ushqimet e pashëndetshme nuk duhen ngrënë pavarësisht nga mosha jonë, por pas moshës 30-vjeçare trupi ynë befas bëhet gjithnjë e më pak rezistues ndaj ushqimeve nga restorantet e ushqimit të shpejtë dhe çdo ushqim tjetër shumë të përpunuar.

Mund ta keni vënë re se disa ushqime nuk mund t’i duroni më dhe nuk është e kotë të zgjidhni datëlindjen tuaj të tridhjetë si ditën kur më në fund do të vendosni t’i kushtoni më shumë vëmendje shëndetit tuaj.

1. Kos frutash

Një gotë kos me shijen e frutës suaj të preferuar përmban afërsisht 47 gramë sheqer. Kjo është një sasi shumë më e lartë e sheqerit se sa duhet të konsumojmë gjatë gjithë ditës, për më tepër ekspertët kanë vendosur kufirin maksimal në 38 gramë për burrat dhe 25 gramë për gratë.

Në vend të kosit me fruta, zgjidhni kos grek shumë më të shëndetshëm dhe përziejeni me manaferrat e freskëta. Kosi ka një efekt të dobishëm në tretje dhe nëse i shtoni fruta të freskëta, trupi juaj do të jetë mirënjohës.

2. Soja

Soja është një tjetër ushqim që konsiderohet i shëndetshëm, por në realitet nuk është zgjedhje më e mirë se mishi me të cilin dëshironi ta zëvendësoni.

Në afat të shkurtër, soja mund të stimulojë proceset inflamatore në trup dhe potencialisht të ndikojë negativisht në funksionin e tiroides. Një problem tjetër i sojës ka të bëjë me fitoestrogjenin që përmban, i cili imiton estrogjenin në trup. Prandaj, soja nuk duhet t’u jepet fëmijëve që janë ende në rritje, por më së miri do të ishte ta shmangnin të gjithë anëtarët e familjes.

Ka shumë alternativa të shijshme për mishrat me bazë bimore nëse dëshironi të reduktoni marrjen e proteinave shtazore.

3. Bukë e bardhë

Mielli i bardhë në bukë ngre nivelin e sheqerit në gjak në qiell, ndërsa nuk përmban as vitamina dhe as minerale që përmban mielli integral. Buka e bardhë gjithashtu përmban më pak fibra dhe sa më i vjetër të jeni, aq më shumë fibra ka nevojë sistemi juaj tretës.

E njëjta gjë është edhe me pastat e shijshme dhe të ngrohta – ato nuk përmbajnë lëndë ushqyese dhe fibra, por janë të ngarkuara me natrium. Edhe kur zgjidhni pasta me drithëra integrale, me siguri do të merrni 565 mg natrium në trupin tuaj, që është më shumë se një e katërta e kërkesës suaj ditore.

4. Lëng frutash

Shumica e lëngjeve komerciale përmbajnë sheqer të shtuar, shumë më tepër se sa është i pranishëm në vetë frutat. Ata gjithashtu shpesh pasterizohen, që do të thotë se lëndët ushqyese të ndjeshme ndaj nxehtësisë shkatërrohen përpara se produkti të përfundojë në rafte.

Fibrat ndihmojnë në ngadalësimin e shkallës me të cilën sheqeri hyn në gjakun tuaj, kështu që duke konsumuar lëng të pastër do të përjetoni një rritje të papritur të sheqerit në gjak.

5. Ëmbëlsira

Tortat e gatshme që blejmë në dyqane janë plot me vajra të hidrogjenizuara që i ndihmojnë ata të duken bukur dhe të freskët për javë të tëra. Nëse asgjë tjetër, ju mund t’i kontrolloni përbërësit në shtëpi dhe ndoshta do të përdorni shumë më pak sheqer dhe gjalpë.

6. Kokoshka me gjalpë

Ndërsa plakemi, natyrshëm fillojmë të mendojmë se si të mbrohemi nga rënia e aftësive njohëse.

Mbajtja e trurit tuaj aktiv duke vazhduar të mësoni gjëra të reja dhe sfida me lojëra dhe enigma është një fillim i mrekullueshëm. Por edhe dieta luan një rol.

Kokoshkat nga mikrovala janë ushqim veçanërisht i dëmshëm për trurin tuaj. Ato gjithashtu pengojnë prodhimin e acideve yndyrore omega-3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit.