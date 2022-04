​Ushqimet që shkaktojnë pagjumësi e njolla në lëkurë

Konsumimi i disa ushqimeve mund të shkaktojë disa efekte anësore fizike të çuditshme, si fryrje apo erë të keqe të urinës.

“Konsumimi i ushqimeve të pasura me natrium mund të shkaktojë mbajtjen e ujit në trup”, thotë Penny Clark, një dietologe e regjistruar.

Ajo shton se marrja ditore e rekomanduar e natriumit është më pak se 2300 miligramë në ditë, por shumica e të rriturve konsumojnë shumë më tepër.

‘’Disa nga kontributet kryesore përfshijnë picat, senduiçe, burito, hamburger, mish të përpunuar (proshutë, ushqime të shijshme, hot-dog), bukë, ushqim të konservuar (supa dhe perime), pjata të ngrira, ushqime të lehta (patate të skuqura, kraker etj.), salcë sallate , mustardë, keçap) dhe ushqim në restorant”, tha Clark.

Megjithatë, ënjtja e gishtërinjve, duarve apo këmbëve nuk është normale, edhe nëse keni shijuar ushqime të kripura dhe të përpunuara gjatë gjithë ditës. Për këtë arsye, Clark rekomandon që të informoni mjekun tuaj nëse keni ënjtje të gjymtyrëve, pasi kjo mund të jetë rezultat i një gjendjeje të rëndë.

Kërpudhat mund të shkaktojnë skuqje

Çdo gjë mund të shkaktojë skuqje nëse jeni alergjik, jo vetëm kërpudhat! Por dermatiti shiatik shfaqet pas konsumimit të kërpudhave me të njëjtin emër.

“Dermatiti shiatik është një lloj i rrallë i skuqjes së lëkurës që shkaktohet nga konsumimi i kërpudhave të papërpunuara ose të paziera. Skuqja e vijave lineare i ngjan shenjave të një kamxhiku dhe shfaqet në trung, por mund të shfaqet edhe në gjymtyrë, qafë dhe kokë”, thotë Clark.

Shpargu e bën urinën të qelbur

A keni ngrënë ndonjëherë shparg dhe pas kësaj urina juaj ka pasur një erë të fortë?

“Po, konsumimi i asparagut mund të çojë në një erë të fortë që të kujton lakër të zier ose kikirikë. Disa shkencëtarë besojnë se ky është rezultat i tretjes dhe dekompozimit të përbërjeve që përmbajnë squfur, të cilat bëhen të paqëndrueshme në urinën tonë dhe mund të nuhaten 15 deri në 30 minuta pas konsumimit të shpargut”, tha Clark.

Soja mund të zvogëlojë numrin e spermës

Nuk ka shumë studime që mbështesin këtë pretendim, por një studim zbuloi se marrja e lartë e izoflavoneve (që gjenden në soje) lidhet me zvogëlimin e fertilitetit te kafshët.

Përveç zvogëlimit të numrit të spermës, soja është treguar të ketë një efekt të ngjashëm në sistemin riprodhues të femrës. Përkatësisht, soja është një përçarës endokrin. Mund të imitojë hormonin estrogjen dhe të krijojë probleme të fertilitetit. Megjithatë, pak kërkime janë bërë për këtë temë.

Vitamina C bën që urina të kthehet në portokalli

Nëse pini një gotë lëng portokalli dhe suplement vitaminë C çdo mëngjes, kjo sasi e shtuar e kësaj vitamine të rëndësishme mund ta kthejë urinën tuaj në portokalli. Megjithatë, vitamina C nuk është e vetmja arsye pse ndodh kjo.

“Dehidratimi mund të bëjë që urina të kthehet në portokalli”, tha Clark.

Por nuk duhet të shqetësoheni shumë për marrjen e lartë të vitaminës C, është e rëndësishme vetëm të pini ujë të mjaftueshëm për të parandaluar dehidratimin.

Mana e papjekur mund të shkaktojë halucinacione

Sipas një studimi të publikuar në Akademinë e Shkencave të Indisë, mani i kuq njihet për shijen e tij të shkëlqyer, por disa kërkime tregojnë se mos pjekja e mjaftueshme e kësaj bime dhe lëngu qumështor në gjethe dhe kërcell mund të shkaktojnë halucinacione. Dhe jo vetëm kaq, mani i papjekur mund të stimulojë sistemin nervor, duke shkaktuar probleme me stomakun.

Produktet e qumështit mund të përdoren si laksativ

Njerëzit që kanë intolerancë ndaj laktozës nuk mund të tresin qumështin dhe produktet e qumështit, sepse trupi i tyre nuk prodhon mjaftueshëm enzima të laktazës. Si rezultat, kur konsumojnë produkte qumështi, ata mund të përjetojnë diarre, gazra dhe/ose ngërçe në stomak. Me fjalë të tjera, produktet e qumështit bëhen laksativë.

Kjo është arsyeja pse Clark rekomandon anashkalimin e tyre dhe arrini për alternativa që mund t’i gjeni pothuajse në të gjitha dyqanet.

Marrja e tepërt e karotave mund ta bëjë lëkurën tuaj portokalli

Harroni të shkoni në dhomë me diell, sepse ju duket se karotat mund të ndryshojnë ngjyrën e lëkurës tuaj, dhe gjithashtu është më e lirë.

“Shumë karota dhe ushqime të tjera të pasura me beta-karoten mund të shkaktojnë një ndryshim të verdhë-portokalli në ngjyrën e lëkurës, veçanërisht në pëllëmbët dhe shputat”, tha Clark.

Si? Kur hani shumë karota, beta-karotina e tepërt nuk ka ku të shkojë kur hyn në qarkullimin e gjakut. Prandaj, ruhet nën lëkurë. Pasi të ruhet nën lëkurë, ka aftësinë të ndryshojë me të vërtetë hijen e pigmentimit tuaj.

Kungulli dhe patatet e ëmbla kanë të njëjtin efekt. Pikërisht sepse ushqimet janë të pasura me beta-karoten.

Salca pikante mund të shkaktojë pagjumësi

Në një studim, një burri iu dha salcë tabasko dhe mustardë për darkë, dhe më vonë ai pati probleme me gjumin. Shkencëtarët besojnë se ka të bëjë me termorregullimin – procesi i trupit që rregullon temperaturën e brendshme. Nuk është e nevojshme të hani salcë të nxehtë për të pasur probleme me pagjumësinë, kjo mund të ndodhë nëse hani edhe ushqime pikante.

Çamçakëzi pa sheqer shkakton diarre

Meqenëse çamçakëzi ka nevojë për një zëvendësues të sheqerit, zakonisht përdoret sorbitoli. Është 60% më e ëmbël se sakaroz dhe vlera e saj kalorike është dukshëm më e ulët. Megjithatë, ajo ka një efekt anësor – diarre. Natyrisht, trupat tanë nuk janë të shkëlqyeshëm në tretjen e sorbitolit, kështu që nuk ka askund veçse përmes jashtëqitjes.