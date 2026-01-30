Ushtarët gjermanë të KFOR-it patrullojnë në veri të Kosovës

Ushtarët gjermanë nga Komanda Rajonale e KFOR-it, kanë zhvilluar patrulla të rregullta nëpër disa komuna në veri të Kosovës.
Misioni i NATO-s në Kosovë tha se këto patrulla kontribuojnë në stabilitetin e të gjithë rajonit.
“Përmes këtyre aktiviteteve, personeli i KFOR-it ruan vetëdijen situative dhe kontribuon në stabilitetin në të gjithë rajonin, duke reflektuar angazhimin e qëndrueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë”, thuhet në njoftimin zyrtar të KFOR-it.