Ushtarët izraelitë pushtuan një xhami në Jenin dhe lexuan lutjet hebraike nga altoparlantët

Ushtarët izraelitë pushtuan një xhami dhe lexuan lutjet hebraike nga altoparlantët gjatë bastisjes së tyre të përgjakshme në qytetin e Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

Përderisa vazhdon bastisja dhe rrethimi i ushtrisë izraelite në qytetin e Jeninit dhe kampin e refugjatëve në Jenin, ushtarët izraelitë kryen sulm të shëmtuar në një xhami në qytet.

Ushtarët hynë në një xhami me këpucë, njëri prej tyre mori mikrofonin e xhamisë dhe recitoi një lutje hebraike.

Ushtari që mbante mikrofonin këndoi lutjen “Shema Yisrael” (Dëgjo o Izrael) që hebrenjtë recitojnë në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes ndërsa miqtë e tij e regjistruan.

Në pamjet, shihet se lutja hebraike po jehonte nga altoparlantët e xhamisë, ndërsa disa ushtarë izraelitë po qeshnin.

Grupet fanatike hebreje i shpërndanë këto pamje me lëvdata në llogaritë e tyre në rrjetet sociale ndërsa mosrespektimi ndaj xhamisë tërhoqi reagime të mëdha nga shumë përdorues të mediave sociale.

– Ministri izraelit i ekstremit të djathtë vlerësoi mungesën e respektit në xhami

Ministri racist i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir vlerësoi ushtarët që nuk respektuan xhaminë në Jenin.

Ministri Ben-Gvir ndau imazhet në llogarinë e tij në Telegram dhe tha: “Një nga ushtarët tanë heroik që këndon Shema Izraelin në një xhami në Jenin”.

Forcat izraelite kanë vrarë deri tani 11 palestinezë në qytetin e Jeninit dhe në kampin e refugjatëve në Jenin, ku prej 3 ditësh kanë rrethuar dhe kryer bastisje të përgjakshme.

Ushtria izraelite, e cila e mban kampin nën rrethim, gjithashtu kufizon hyrjen e ekipeve mjekësore palestineze.

Israel’s far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir shares video of soldiers performing Jewish rituals inside mosque in West Bank city of Jenin https://t.co/Lic8B5wY6s pic.twitter.com/yJVBeeUK2J

— Anadolu English (@anadoluagency) December 14, 2023