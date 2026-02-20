Ushtria izraelite arreston 14 palestinezë në Bregun Perëndimor

Ushtria izraelite arrestoi sot 14 palestinezë gjatë bastisjeve që përfshinin kontrolle shtëpish në zona të shumta të Bregut Perëndimor të pushtuar, në ditën e tretë të Ramazanit në Palestinë, transmeton Anadolu.
Arrestimet u përqendruan në guvernatorët veriorë Jenin, Tulkarem dhe Salfit, ku forcat izraelite arrestuan 13 banorë pasi bastisën dhe kontrolluan shtëpitë e tyre, tha Zyra e Medias për të Burgosurit Palestinezë.
Një i ri u dorëzua nën presion, shtoi deklarata.
Zyra tha se fushatat e përditshme të arrestimeve vazhdojnë në qytete dhe qyteza në të gjithë Bregun Perëndimor gjatë Ramazanit, mes përshkallëzimit të vazhdueshëm që synon të rinjtë dhe studentët.
Drejtori i përgjithshëm i Shoqatës Palestineze të të Burgosurve, Amjad al-Najjar tha të enjten se arrestimet izraelite në Bregun Perëndimor janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i Ramazanit.
“Arrestimet e pushtimit izraelit në Bregun Perëndimor janë përshkallëzuar kryesisht me fillimin e Ramazanit”, tha Najjar për Anadolu.
Sipas të dhënave palestineze, më shumë se 9.300 të burgosur palestinezë mbahen në burgjet izraelite, përfshirë 350 fëmijë dhe 56 gra. Ata përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, të cilat kanë çuar në vdekjen e dhjetëra njerëzve.
Që nga fillimi i luftës në Gaza më 8 tetor 2023, Izraeli ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, përmes ushtrisë dhe kolonëve të paligjshëm.
Këto veprime përfshijnë vrasje, arrestime, prishje, zhvendosje dhe zgjerim të vendbanimeve.
Palestinezët paralajmërojnë se masat i hapin rrugën Izraelit për të aneksuar zyrtarisht Bregun Perëndimor, gjë që ata thonë se do të dëmtonte mundësinë e krijimit të një shteti palestinez siç përcaktohet në rezolutat e Kombeve të Bashkuara.
Operacionet izraelite në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, që nga tetori 2023 kanë vrarë më shumë se 1.115 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.500 dhe kanë çuar në gati 22 mijë arrestime.
Lufta në Gaza gjatë dy viteve ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 171 mijë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë dhe ka dëmtuar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile, sipas burimeve palestineze.