Ushtria izraelite ashpërson kufizimet ndaj tokave palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar

Izraeli ka lëshuar 49 urdhra ushtarakë që shënjestrojnë 2.093 dynymë tokë private palestineze, ose rreth 209 hektarë, në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga janari, njoftoi të shtunën Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit.
Komisioni tha se urdhrat, të lëshuara në kuadër të “masave të sigurisë”, nuk e konfiskojnë formalisht tokën dhe nuk transferojnë pronësinë. Megjithatë, ato vendosin kufizime të gjera ligjore dhe fizike, duke lejuar heqjen ose krasitjen e pemëve, kufizimin e qasjes në tokë dhe ndalimin e kultivimit të saj.
Sipas komisionit, masat janë përqendruar kryesisht rreth vendbanimeve të paligjshme izraelite, rrugëve të vendbanimeve, barrierës ndarëse dhe zonave ushtarake, duke zgjeruar në mënyrë efektive kontrollin izraelit mbi tokën palestineze pa ndryshuar formalisht pronësinë.
Izraeli lëshoi 47 urdhra që mbulonin 1.613 dynymë gjatë vitit 2025, krahasuar me 49 urdhra që prekin 2.093 dynymë në gjysmën e parë të vitit 2026, sipas komisionit.
750 mijë kolonë të paligjshëm në tokë të vjedhur
Komisioni tha se rritja pasqyron përdorimin gjithnjë e më të madh të këtyre urdhrave ushtarakë për të zgjeruar infrastrukturën e lidhur me vendbanimet dhe për të ashpërsuar kufizimet ndaj qasjes së palestinezëve në tokat e tyre.
Raporti gjashtëmujor i komisionit tha se pushtuesit izraelitë kryen 3.488 sulme në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, përfshirë sulme ndaj komuniteteve palestineze, zjarrvënie, të shtëna, sekuestrime tokash dhe ngritje të pikave të reja të vendbanimeve.
Peace Now, një organizatë izraelite kundër vendbanimeve, vlerëson se 500 mijë kolonë të paligjshëm izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përveç 250 mijë të tjerëve në Kudsin Lindor të pushtuar.
Që nga fillimi i gjenocidit në Gaza në tetor 2023, Bregu Perëndimor i pushtuar ka përjetuar intensifikim të ofensivave ushtarake izraelite dhe dhunës së kolonëve të paligjshëm izraelitë, të cilat, sipas të dhënave zyrtare palestineze, kanë vrarë të paktën 1.175 palestinezë, kanë plagosur 12.919 të tjerë, kanë zhvendosur 33 mijë persona dhe kanë çuar në arrestimin e gati 24 mijë njerëzve.