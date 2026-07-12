Zbërthimi i një skote njerëzore me tipare djajsh që mban botën në ankth
Nga David Spero
Midis viteve 1980 dhe 2010, mbi një milion njerëz që pretendonin se ishin hebrenj u larguan nga shtetet sovjetike. Shumë prej tyre shkuan në Izrael për të “shpëtuar nga antisemitizmi”. Tani, disa nga këta emigrantë po “vendosen” në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe po terrorizojnë arabët.
Për ironi, studimet izraelite tregojnë se deri në 70% e atyre emigrantëve nuk ishin aspak hebrenj. Ata ishin thjesht njerëz me një lidhje të largët me hebrenjtë e vërtetë, të cilët kërkonin t’i shpëtonin vështirësive në BRSS. Ata që erdhën në Izrael shpresonin të përfitonin nga privilegjet ekonomike që Izraeli u jep hebrenjve përmes “Ligjit të Kthimit”.
Kur e mendoj, historia e këtyre “hebrenjve të rremë” sovjetikë duket si vetë thelbi i sionizmit modern. Sionistët po kalonin vështirësi atje ku ndodheshin dhe e përdorën identitetin hebre si një mbulesë për të grabitur tokë, para dhe pushtet. Kjo është ajo që Izraeli bën çdo ditë.
Unë dhe miqtë e mi që identifikohemi si hebrenj jemi ngopur së dëgjuari Izraelin dhe mbështetësit e tij sionistë teksa pretendojnë se të gjithë hebrenjtë mbështesin vrasjet e fëmijëve dhe krimet e luftës kundër tyre. Ne nuk do t’i lejojmë përbindësha si Benjamin Netanyahu apo Naftali Bennett të pretendojnë se shteti i tyre i aparteidit na përfaqëson ne. Ne nuk do të lejojmë që ata t’i vënë fytyrën e një krimineli lufte judaizmit.
Deri më tani, të gjithë e njohin planin e lojës sioniste, të përsëritur pafundësisht prej 78 vitesh: demonizoni fqinjët arabë të Izraelit si terroristë; pastaj dëbojini ata nga tokat dhe shtëpitë e tyre përmes terrorit të vërtetë. Kur njerëzit e kundërshtojnë spastrimin tuaj etnik, quajini ata “antisemitë” dhe paraqituni si viktima të urrejtjes fetare.
Por unë them se sionistët nuk janë hebrenj të vërtetë. Ata janë heretikë. Disa mund ta plotësojnë kërkesën tradicionale të të pasurit një nënë hebraike, por ata nuk besojnë në parimet fetare të judaizmit dhe as nuk praktikojnë sjelljet që kanë mësuar dijetarët tanë. Prindërit dhe rabinët e mi gjithmonë më thoshin se trajtimi i të gjithëve me drejtësi dhe ndihma për nevojtarët ishte pjesë e identitetit tonë. Ne duhej ta bënim botën një vend më të mirë, jo ta shkatërronim atë. U rrita me besimin se Zoti donte që ne të ishim anëtarë të mirë të shoqërisë, jo ta sundonim atë. Tekstet hebraike janë plot me këshilla për ta bërë këtë.
Sionistët besojnë diçka krejtësisht ndryshe. Historiani izraelit Ilan Pappé ka shkruar: “Shumica e sionistëve nuk besojnë te Zoti, por besojnë se Ai ua ka premtuar Palestinën.” Ata besojnë te Izraeli. Pothuajse të gjithë themeluesit e sionizmit, si Theodore Herzl dhe Vladimir Jabotinsky, ishin ateistë që e përbuznin kulturën hebraike evropiane. Asgjë që bën Izraeli nuk përputhet me mësimet e judaizmit modern (rabinik). Ata besojnë te pushteti, paraja dhe një shtet që e kontrollojnë vetë.
Shikoni se si Izraeli bën tallje të plotë me Dhjetë Urdhëresat: “Mos vrit një qenie njerëzore. Mos vidh. Mos lakmo atë që i përket fqinjit tënd.” Por këto sjellje të ndaluara janë rutinë e përditshme për sionistët.
Nuk janë vetëm Urdhërimet. Ka shumë udhëzime të tjera nga Zoti në Bibël që kolonët izraelitë dhe IDF-ja i shkelin rregullisht. Izraelitët e lashtë u urdhëruan kategorikisht në Ligjin e Përtërirë 20:19 që të ruanin pemët frutore, madje edhe gjatë kohës së luftës. Vargu pyet: “A janë pemët në fushë njerëz, që të rrethohen nga ti?”
Për mua, kjo është gjëja më e bukur që Zoti ka thënë në të gjithë librin, por kolonët dhe ushtria izraelite kryejnë shkatërrime masive të pemëve të ullirit në Palestinë, madje edhe në kohë paqeje. Hulumtimet e Al Jazeera-s kanë zbuluar se pothuajse një milion nga këto pemë të lashta dhe të bukura janë shkatërruar.
Për ironi, ndërkohë që sionistët dikur mburreshin se kishin bërë “shkretëtirën të lulëzojë” me teknologjinë e tyre, ata në fakt po kthejnë hapësira të mëdha toke pjellore në shkretëtirë me prerjen e pemëve.
Është e vërtetë që librat biblikë si Jozueu dhe Samueli i urdhëruan izraelitët e lashtë të pushtonin tokën dhe të vritnin burra, gra, dele dhe dhi. Pamëshirshmëria ishte një virtyt për ta, dhe Benjamin Netanyahu shpesh i përmend ato histori kur inkurajon bashkëkombasit e tij të masakrojnë arabët.
Në një kthesë bizare, disa liderë të ekstremit të djathtë izraelit po përpiqen tani ta rishpikin fenë, duke cituar Biblën për të justifikuar rindërtimin e Tempullit të Jerusalemit dhe importimin e “mëshqerrës së kuqe” të përshkruar te Numrat 19 për ta shenjtëruar atë. Ndonëse dyshoj se shumë sionistë besojnë vërtet në këto histori, kjo narrativë u lejon atyre të thonë se po vrasin për hir të Zotit. Ndoshta pushtimi i botës është ajo çka do të thotë judaizmi për ta, por kjo nuk ka qenë kuptimi i tij për komunitetin hebre për 2000 vjet.
Një sionist mund të argumentojë se judaizmi nuk ka të bëjë me atë që beson ose bën dikush, por me një përkatësi etnike që e ke që në lindje. Në rregull, por për cilën etni e keni fjalën? Për ashkenazitë që u persekutuan në Evropë, apo për hebrenjtë kananitë që e kundërshtuan sionizmin kur ai u shfaq? Nuk mund të jenë të dyja; e vetmja lidhje është feja, të cilën shumica e sionistëve e refuzojnë.
Të pretendosh në shekullin e 21-të se të gjithë hebrenjtë mbështesin Izraelin dhe se ata që e kundërshtojnë atë janë antisemitë, është një gënjeshtër e pastër që e zhyt emrin e judaizmit në baltë. Në vend të Albert Ajnshtajnit apo Baruch Spinozës, kjo i bën kriminelë lufte si Yoav Gallant fytyrën e komunitetit tonë. I thotë botës se hebrenjtë mbështesin vrasjet masive dhe besojnë gënjeshtrat izraelite. Siç shkroi profesori Steven Salaita në vitin 2014, rreth një masakre të mëparshme në Gaza: “Nëse është antisemitike të kundërshtosh kolonizimin, vjedhjen e tokës dhe vrasjen e fëmijëve, atëherë çfarë zgjedhje tjetër ka çdo person me ndërgjegje?”
Sionistët shkojnë duke bombarduar spitale, shkolla dhe ndërtesa banimi, duke paditur rrethe shkollore me fonde të pakta për mësimdhënien rreth Palestinës, duke kriminalizuar shprehjen politike si antisemitike dhe duke e tërhequr botën nga një luftë në tjetrën në Lindjen e Mesme. Këto të këqija nuk kërkohen nga judaizmi apo nga ndonjë fe tjetër. Ato janë veprimet e një sekti heretik. Unë refuzoj t’i lejoj ata të flasin në emrin tim. /tesheshi