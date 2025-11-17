Ushtria izraelite plagos një palestinez pranë murit ndarës në Kudsin Lindor

Një palestinez u plagos sot nga të shtënat me armë zjarri të ushtrisë izraelite në Al-Ram, në veri të Kudsit Lindor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës tha se ekipet e saj trajtuan një palestinez 43-vjeçar i cili u qëllua nga forcat izraelite pranë murit ndarës në Al-Ram përpara se të dërgohej në një spital në Ramallah.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme në lidhje me shkakun e sulmit. Ushtria izraelite qëllon shpesh punëtorët palestinezë që përpiqen të ngjiten në murin ndarës për të punuar brenda Izraelit.
Kudsi Lindor është i rrethuar nga një mur betoni i mbuluar me tela me gjemba, pjesa më e madhe e të cilit është ndërtuar në tokën e Bregut Perëndimor. Barriera ngrihet më shumë se tetë metra e lartë dhe shtrihet për mbi 200 kilometra, sipas organizatës izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem.
Sulmi ndodhi mes një rritjeje të dhunës dhe arrestimeve të kryera nga ushtria izraelite dhe kolonët e paligjshëm kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas Komisionit të Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit, kolonët e paligjshëm izraelitë kanë kryer më shumë se 7.000 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor që kur Izraeli nisi luftën e tij në Gaza në tetor 2023.
Më shumë se 1.073 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe 10.700 të tjerë janë plagosur, treguan shifrat palestineze.
Në një mendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.