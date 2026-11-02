Veliaj, fjalë shpërthyese nga burgu për Ramën: “Ik!”

Qartësohet “lufta e madhe” në PS me njërin nga Kryeministria e tjetrin nga qelia
Është mëse e qartë tashmë: mes Ramës e Veliajt jo vetëm ka një ndarje të thellë, por tashmë sapo ka nisur një luftë mes tyre. Një mesazh i kryebashkiakut nga burgu i Fierit ka patur brenda dhe foljen urdhërore e njëherësh dëshirore të pritestave “Ik”, pra drejtuar Ramës.
Në mesazh, Veliaj sa është i rezervuar në fjalë, është dhe aq i drejtpëdrejtë.
Letra e Veliajt mund të konsiderohet dhe si nisja e lufte brenda PS-së, e dalluar deri më sot për unitet.
“Dua të siguroj socialistët se unë nuk e gjuaj shtëpinë time socialiste me gurë, por as nuk lejoj të gjuajë me gurë askush mbi dinjitetin tim.
Unë vërtet kam më pak liri sesa Kryeministri, por kam shumë herë më tepër dinjitet se ai.
Refuzoj haluçinacionet bolshevike që unë kam organizuar ose financuar protestat dhe e gjithë e vërteta e takimit me ministrin e Drejtësisë, Toni Gogu, është kjo letër e shkruar me dorën time.
Sfidoj Kryeministrin e vendit të nxjerrë një provë të vetme për aludimet e protestave.
Ndryshe ik!
Letra e plotë:
E premte, ora 22:30�
Toni Gogu vjen në takim pas 20 muajsh.
TG: R ka bërë transferimin, urdhër që ky nga konvikt duhet të bëjë burg tamam dhe që personalisht është marrë dhe me lejen për spital, lejet për takime, deri te aksesi tek miqtë e familja.
R ka bypass TG dhe ka urdhëruar vetë transferimin e izolimin me këto 3 kërkesa:
– Prano përfshirjen me Flamingot – Studentët ose do të shtohen akuzat për “prishje të rendit kushtetues” nga burgu e do bësh 100 vjet burg në 313 e 302.
– Hiq dorë nga bashkia TR dhe delegoje (te Arbër Hajdari).
– Mos u këshillo më me Plarent Ndrecën”
Kjo letër e Veliajt vjen pas transferimit të beftë të tij në Burgun e Fierit, fill pas një mesazhi për rënien e Vuçiçit, ku mes rreshtash lexohej një fund i dëshirueshëm dhe për Ramën.
Por ministri Gogo, në pastor që hyri në politikë pikërisht nga Erion Veliaj, mohon ato që ka shkrua miku i tij pas hekurave.
“Më vjen thellësisht keq për të pavërtetat që janë publikuar sot lidhur me vizitën time në IEVP Fier.
Po, e kam takuar Erion Veliajn të premten. Në ushtrim të përgjegjësive të mia si Ministër i Drejtësisë, kam shkuar për t’u njohur me kushtet e trajtimit të tij dhe për të dëgjuar ankesat e shprehura publikisht nga avokati i tij.
Me Erionin më lidh një miqësi shumë e hershme, të cilën e dinë të gjithë.
Por dua të jem krejt i qartë: Nuk i gjej dot arsyet pse janë stisur ato të pavërteta dhe nuk dua ta besoj që i ka thënë apo shkruar Erioni.
Kush më njeh e di se nuk ka asnjë shans, në këtë botë apo në tjetrën, që unë të shqiptoj “mesazhet” që më janë vënë në gojë. Jam vërtet i befasuar.
Kam shkuar për të dëgjuar shqetësimet e një njeriu pas një tymnaje mediatike dhe shqetësimeve të kuptueshme të kujtdo që shqetësohet kur flitet për liri e të drejta. Rrethanat e vizitës janë të dokumentuara dhe të verifikueshme.
Për të tjerat, koha dhe e vërteta ecin dorë për dore”. /tesheshi.com/