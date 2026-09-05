Vendi evropian përgatitet për më të keqen…

Mijëra njerëz në strehimore, ushtarët matin rrezatimin
Për finlandezët, përgatitja për skenarin më të keq nuk do të thotë se presin luftë. Ata duan të jenë të përgatitur të dinë se çfarë të bëjnë nëse ndodh.
Më shumë se 2,000 njerëz, përfshirë vullnetarë, studentë dhe anëtarë të ushtrisë, morën pjesë në një nga ushtrimet më të mëdha të mbrojtjes civile në Evropë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore në Finlandë.
Skenari është serioz, me sulme kibernetike që ndërpresin furnizimin me energji elektrike dhe ujë, ndërsa në të njëjtën kohë ekziston një kërcënim për sulme me raketa nga Rusia fqinje.
Thellë nën tokë, në një strehë të mbrojtjes civile të gdhendur në shkëmb, ushtarët finlandezë me kostume mbrojtëse dhe maska matin nivelin e rrezatimit. Dyert e strehës janë projektuar për t’i bërë ballë edhe një sulmi bërthamor ose biologjik.
Hapësira që në rrethana normale shërben si sallë sportive tani është shndërruar në një strehë të madhe. Qindra njerëz kalojnë natën në shtretër fushorë, duke praktikuar procedura që mund të jenë vendimtare në rast të një krize të vërtetë.
Është e gjitha pjesë e një stërvitjeje në shkallë të gjerë në qytetin e Kuopio, gjatë së cilës autoritetet finlandeze, shërbimet e emergjencës, ushtria dhe qytetarët po testojnë se si do të reagonte vendi në rast të një sulmi.
Sipas skenarit të stërvitjes, infrastruktura kryesore në Kuopio është prekur nga sulmet kibernetike. Kjo ka çuar në ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe ujë, ndërsa në të njëjtën kohë ekziston rreziku i sulmeve me raketa nga Rusia.
Finlanda ndan një kufi me Rusinë që është më shumë se 1,300 kilometra i gjatë, që shtrihet nga Deti Baltik deri në Rrethin Arktik.
Stërvitja vjen ndërsa zyrtarët perëndimorë paralajmërojnë se Rusia po kryen një fushatë sabotimi dhe aktivitetesh të tjera në të gjithë Evropën që synojnë të shkaktojnë përçarje, raporton Euronews.
Incidentet e lidhura me aktivitete të tilla përfshijnë zjarre, sulme ndaj infrastrukturës ujore dhe energjetike, si dhe shfaqjen e dronëve në hapësirën ajrore të vendeve të Bashkimit Evropian.
Autoritetet finlandeze theksojnë se përgatitja për skenarin më të keq nuk është e njëjtë me pritjen e luftës. Qëllimi është i thjeshtë: të sigurohet që institucionet dhe qytetarët të dinë çfarë të bëjnë nëse një ditë përballen me një krizë serioze. /tesheshi