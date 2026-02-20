Vendimet që u morën në mbledhjen e sotme të Qeverisë

Qeveria Kurti 3, ka mbajtur sot mbledhjen e dytë me radhë, në të cilën ka marrë disa vendime.
Vendimi i parë ka qenë ai për themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Komisioni do të ketë këtë përbërje:
-Z. Ejup Maqedonci, Ministër i Mbrojtjes, kryesues;
– Z. Andin Hoti, Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, bashkëkryesues;
– Z. Sami Lushtaku, Kryetar i Komunës së Skenderajt, anëtar;
-Znj. Saranda Bugujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit, anëtare;
– Z. Elbert Krasniqi, Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, anëtar;
-Z. Bashkim Jashari, Komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës, anëtar;
– Z. Gazmend Hoxha, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, anëtar; dhe
-Përfaqësues nga Organizatat e Dala nga Lufta e UÇK-së, anëtar.
“Ftohen që të dërgojnë nga një përfaqësues edhe nga: Zyra e Presidentes, Kuvendi i Kosovës, Zyra e Kryeministrit, si dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës;”, thuhet në njoftim.
Në këtë mbledhje është miratuar edhe agjenda legjislative për vitet në vijim:
Më poshtë gjeni vendimet tjera:
– Miratuar Rregulloren për Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Ministrive që përcakton në mënyrë të detajuar fushat e përgjegjësisë të secilës ministri, duke përfshirë kompetencat për hartimin dhe zbatimin e politikave publike, përgatitjen e legjislacionit dhe koordinimin ndërinstitucional;
– Miratuar Programin e Projektligjeve për vitet 2026-2028;
– Miratuar Programin e Vlerësimit Ex-Post të Akteve Juridike;
– Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për Qasje në Arsimin e Lartë dhe Pranim për Studime në Ballkanin Perëndimor. Përmes kësaj marrëveshje, lehtësohet qasja dhe pranimi i studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, duke hequr pengesat administrative dhe duke afruar standardet akademike ndërmjet gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor;
– Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 2 të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, për Programin IPA 2017, pjesa e parë. Ky amendament synon zgjatjen e afatit kohor për zbatimin e projekteve të financuara nga BE-ja, me qëllim që investimet e parapara të realizohen plotësisht dhe të japin rezultatet e pritura për qytetarët tanë;
– Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 3 të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, për Programin IPA 2018;
– Aprovuar Rregulloren për Procedurën e Shqyrtimit Administrativ të Akteve të Komunave. Qëllimi i kësaj rregullore është të përcaktojë në mënyrë të qartë dhe të standardizuar procedurat për shqyrtimin e detyrueshëm dhe të rregullt të ligjshmërisë, si dhe për vlerësimin e përshtatshmërisë së akteve të Kuvendit të Komunës dhe të Kryetarit të Komunës;
– Themeluar Ndërmarrjen Publike Lokale “Fushë-Kosova” Sh. A. për shërbime publike;
– Themeluar Ndërmarrjen Publike Lokale “Eko-Drenasi” Sh. A. që do të ofrojë mirëmbajtje të hapësirave dhe ndërtesave publike, si dhe shërbime të tjera me rëndësi;
– Ndryshuar dhe plotësuar Vendimin e Qeverisë Nr. 01/64, të datës 25 shkurt 2022, “Për zbatimin nga Republika e Kosovës të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për vendosje të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bjellorusisë, në raport me situatën në Ukrainë”. Më 23 tetor 2025, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi pakon e 19-të të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bjellorusisë, duke zgjeruar listimet individuale dhe duke forcuar masat kufizuese ekonomike me fokus në sektorët kyç që mbështesin agresionin kundër Ukrainës. Republika e Kosovës ka miratuar 18 pakot paraprake të sanksioneve të BE-së, ndërsa e fundit është miratuar në Qeveri më 19 shtator 2025. Grupi Ndërinstitucional për Sanksionet Ndërkombëtare, ka shqyrtuar përmbajtjen e pakos së 19-të dhe ka dhënë pajtimin për miratim në Qeveri;
– Themeluar Zyrën për Ekspertizë, Zbatim dhe Mbikëqyrje Strategjike.