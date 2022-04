Vendosni një qepë në çorape për një natë dhe flini, zbuloni për çfarë e ndihmon trupin

Me siguri të gjithë i njohin qepët dhe sa mund të shijojnë një vakt kur në pjatë ka dhe qepë… Me to mund të pastroni edhe skarën tuaj nga yndyra.

Qepa, megjithatë, duket se ka edhe veti shëruese.

Jennifer Thompson kohët e fundit ka postuar në blogun e saj personal teorinë se nëse keni të ftohtë, temperaturë, grip dhe të ngjashme, gjithçka që duhet të bëni është të përpiqeni të vendosni një qepë në çorape për një natë dhe të flini.

Lexuesit e saj e provuan dhe siç do ta shihni më poshtë ishin absolutisht të lumtur! Pra, nëse keni ndonjë nga simptomat e mësipërme, mund ta provoni vetëm! Nuk do ju mungojë asgjë!