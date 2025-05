Vetura juaj ka qëndruar për një kohë të gjatë e parkuar – gjërat që duhet t’i kontrolloni!

Nëse vetura juaj është e parkuar për një kohë të gjatë, kjo mund të çojë në probleme të caktuara – një nga shqetësimet më të zakonshme për frenat.

Disqet e frenave, janë bërë prej çeliku të lidhur me mbrojtje minimale kundër korrozionit.

Pas vetëm disa orësh qëndrimi në një mjedis të lagësht, veçanërisht gjatë muajve të dimrit kur frenat janë të ekspozuara ndaj kripës, në sipërfaqet e tyre fillon të krijohet një shtresë e imët ndryshku.

Sa më gjatë qëndron pa lëvizur vetura, aq më keq përkeqësohet situata, veçanërisht në zonat e parkimit me drenazhim të dobët që nuk janë të thata. Korrozioni do të përhapet dhe efikasiteti i frenimit do të ulet.

Kur e përdorni përsëri veturën tuaj pas disa ditësh ose javësh që nuk e përdorni atë, është e rëndësishme të merrni disa masa paraprake.

Përpara se të niseni, shtypni dhe lëshoni butësisht pedalin e frenave disa herë. Kur të filloni, përsëritni të njëjtën procedurë – shtypni butësisht frenat, por kujdesuni që të mos rrezikoni përdoruesit e tjerë të rrugës, veçanërisht automjetet pas jush.

Me këtë procedurë, ju do të hiqni ndryshkun sipërfaqësor nga frenat dhe do të parandaloni rënien e performancës së tyre kur ju nevojiten.

Është gjithashtu e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje zhurmës së frenave – nëse kërcitja vazhdon edhe pasi të keni frenuar disa herë, këshillohet që sistemi juaj i frenimit të inspektohet nga një profesionist.

Përpara se të lini veturën për një kohë të gjatë, rekomandohet që të shtypni butësisht frenat gjatë vozitjes në një sipërfaqe të thatë për t’i pastruar nga papastërtitë.