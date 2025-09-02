Videoloja e re “Hitman” tani e disponueshme në iPhone dhe iPad

Loja “Hitman” është e disponueshme për iOS dhe iPadOS.
Ky është titulli i ri “Hitman: World of Assassination”, një lojë që u lejon lojtarëve të marrin rolin e vrasësit elitar Agent 47.
Loja është ridizajnuar plotësisht për kontrollet me prekje, të cilat përdorin taste kontekstuale dhe ndryshojnë dinamikisht sipas situatës në ekran.
Për adhuruesit e lojës klasike, ekziston gjithashtu mbështetje e plotë për kontrolluesit e palëve të treta, kështu që përvoja mund të përshtatet sipas preferencave të secilit lojtar.
“Hitman: World of Assassination” është e disponueshme për iPhone 16, iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max, iPad Pro dhe iPad Air me çipin M1, dhe iPad mini më të ri me çipin A17 Pro.
Kërkon iOS 18.0 ose iPadOS 18 e më të ri.
Për lojtarët e rinj, misioni i trajnimit ICA Facility dhe Dubai Escalation janë të disponueshme falas.