Vildana Goga-Çmega mjeke nga Kollomza e Ulqinit që arriti të prek piramidën e gradave të Shkencave Mjekësore

Ne vitin 2000, u shpërngul në Prishtinë, ku vazhdoi të vijojë fakultetin e mjekësisë-dega Mjekësi e Përgjithshme në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku po në mars të ati viti vendos përfundimisht të jetojë dhe veprojë në Kosovë, në marrëveshje me bashkëshortin e sajë. Përfundon fakultetin e Mjekësisë në vitin 2004 si studentja me e dalluar, dhe e vlerësuar për arritje.

Prof. Ass. Dr.Sc.Vildana Goga-Çmega Onkologe- Radioterapeute, lindi me 25.11.1978 ne Tivar, me prejardhje nga familja Goga( Vehbi dhe Bone) nga Kollomza/ Ulqin.

Në vitin 2005 u punësua si mjeke e përgjithshme në Podujevë, ku vazhdoi të punoje për dy vjet ,deri ne vitin 2007, vit që fillon edhe specializimin në Onkologji me Radioterapi, drejtim për herë të parë i hapur për specializim ne Kosove.

Vështirësitë qe has janë te shumta. Këtu filloi rrugëtimi i saj si një grua e mbuluar, ( mbulesë Islame) e po për ketë fillojnë aluzione të shumta ndaj saj. Mirëpo, këto nuk e ndalen.

Ne vitin 2011 u kthye prapë në Kosovë, ky filloi të punojë në repartin e Onkologjisë në QKUK. Shumë shpejt u shndërrua në një nga personalitetet me të mirëpritura të fushës së mjekësisë në vendin tonë dhe përtej, duke marrë pjesë në kongrese, seminare, trajnime kombëtare dhe ndërkombëtare. Për një kohë të gjatë ishte asistente e angazhuar ne fakultetin e mjekësisë në lëndën e Onkologjisë, e po në ketë lëmi u bë ko-autore e librit të Onkologjisë për studentet e mjekësisë.

Duke dashur që njohuritë e saj të zgjerohen më shumë, dhe të inkuadrohet në arsim, regjistron doktoratën në lëmine e Onkologjisë me Radioterapi, duke u rikthyer Shkupit në Universitetin shtetërorë “Kiril dhe Metodi”. E atë e përfundoi në vitin 2018 me temën “Efektet anësore në traktin urinar gjatë trajtimit me Radioterapi tek malinjit etet e pelvikut” dhe fiton titullin Doktor i Shkencave Mjekësore. Pas këtij titulli angazhohet ligjëruese në kolegje private mjekësore në Prishtinë: AAB, dhe Heimerer, si dhe ne Universitetin Shtetëror të Mjekësisë “Fehmi Agani “në Gjakove.