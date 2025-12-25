Virale: Policia izraelite arreston “Babagjyshin e Vitit të Ri”

Horrat sionistë shpërndajnë festën e Krishtlindjeve në Haifa, hall dhe për të krishterët palestinezë
Policia izraelite arrestoi një palestinez të veshur si Babagjyshi gjatë një bastisjeje në një festë Krishtlindjesh në Haifa, tha organizata e të drejtave të njeriut Qendra Mossawa, duke pretenduar se policia përdori forcë të tepërt dhe veproi pa autorizim ligjor.
Sipas organizatës, policia izraelite shpërndau eventin e Krishtlindjeve të dielën, konfiskoi pajisje dhe arrestoi tre persona, një burrë të veshur si Babagjyshi i Vitit të Ri, një DJ dhe një shitës ambulant. Videot që u përhapën shpejt në mediat sociale tregojnë policinë duke i rrëzuar burrat në tokë dhe duke i prangosur para kalimtarëve.
Megjithatë, policia izraelite mohoi se kishte bastisur festën e Krishtlindjeve. Në një deklaratë të postuar në mediat sociale, ata thanë se pretendimet për një “bastisje në një aktivitet Krishtlindjesh” ishin të pavërteta dhe se oficerët ndërhynë për shkak të asaj që ata e quajtën “sjellje të çrregullt” nga tre burra. Policia tha gjithashtu se një person i veshur si Babagjyshi i rezistoi arrestimit dhe sulmoi një oficer policie.
Në të kundërt, Qendra Mossawa pretendon se ndërhyrja e policisë ishte e pajustifikuar dhe e dhunshme dhe se aktiviteti u ndërpre pa urdhër gjykate. Organizata dënoi arrestimet, duke thënë se ishte një tjetër shembull i shtypjes kundër qytetarëve palestinezë të Izraelit.
Incidenti ndodhi ndërsa palestinezët e krishterë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Rripin e Gazës festojnë Krishtlindjet nën kufizime të ashpra në jetën e përditshme të vendosura nga autoritetet izraelite. Festime u mbajtën edhe në Betlehem këtë vit për herë të parë që nga fillimi i luftës në Gaza, ku besimtarët morën pjesë në meshë në Kishën e Lindjes së Krishtit, dhe qyteti u dekorua me dritat e festave.
Në Gazën e shkatërruar nga lufta, ku sipas autoriteteve lokale më shumë se 70,000 njerëz janë vrarë dhe infrastruktura është shkatërruar pothuajse plotësisht nga bombardimet izraelite, një komunitet i vogël i krishterë festoi Krishtlindjet e para që nga fillimi i armëpushimit të brishtë. Pemët dhe dekorimet e Krishtlindjeve u sollën midis rrënojave, si një simbol i mbijetesës dhe shpresës.
Pavarësisht festës, dhuna nuk u ndal. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, kolonët izraelitë shkulën ullishte në fshatin Turmus Ayya pranë Ramallah, ndërsa ushtarët izraelitë kryen bastisje, bastisën shtëpi dhe konfiskuan automjete pranë Hebronit.
Pamjet e arrestimeve në Haifa shkaktuan reagime të forta në median ndërkombëtare. Al Jazeera, TRT dhe Middle East Eye raportuan se policia kishte “pushtuar” ngjarjen e Krishtlindjeve dhe kishte sjellë kaos në festim. Policia izraelite i mohoi akuzat, duke thënë se ndërhyrja lejoi “festimi të përfundonte pa incidente të mëtejshme”. /tesheshi