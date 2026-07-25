Virdi i Rabitas

“قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيٍّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ”
اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ إِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ أَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي
اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَى مَحَبَّتِكَ وَالْتَقَتْ عَلَى طَاعَتِكَ وَ تَوَحَدَتْ عَلَى دَعْوَتِكَ وَ تَعَاهَدَتْ عَلَى نُصْرَةِ شَرِيعَتِكَ فَوَثِّقِ اللّهُمَّ رَابِطَتَهَا وَ أّدِمْ وُدَّهَا وَاهْدِهَا سُبُلَهَا وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ الْإِيمَانِ بِكَ وَ جَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ أَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَ أَمِتْهَا عَلَى الشَهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْم النَّصِير. اللَّهُمَّ آمِينْ وَ صَلِّ اللّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
Transkriptimi: “Kulil lahumme malikel mulki, tu’til mulke men teshau ue tenziul mulke mimen teshau, ue tuizzu men teshau ue tudhil – lu men teshau, bi jedikel khajru inneke ala kul – li shej’in kadir. Tulixhul lejle fin nehari ue tulixhun nehare fil lejli ue tukhrixhul hajje minel mejjiti ue tukhrixhul mejjite minel hajji ue terzuku men teshau bi gajri hisab”
“Allahumme hadha ikbalu lejlike ue idbaru neharike ue asuatu duatike, fagfir li”
“Allahumme inneke ta’lemu enne hadhil kulube kadixhtemeat ala mehabbetike, ueltekat ala taatike, ue teuehadet ala da’uetike, ue teahedet ala nusreti sheriatike, feueth thikil lahumme rabitateha, ue edim uddeha, ueh diha subuleha, uem le’ha bi nurikel ledhi la jakhbu, uesh rah sudureha bi fajdil imani bike, ue xhemilit teuekkuli alejke, ue ahjiha bi ma’rifetike, ue emit ha alesh shehadeti fi sebilike, inneke ni’mel meula ue ni’men nasir. Allahumme Amin. Ue sal lil lahumme ala sejjidina Muhammedin ue ala alihi ue sahbihi exhmein.”
Përkthimi: “Thuaj: O Allah, Zotërues i pushtetit! Ti ia jep pushtetin kujt të duash dhe ia heq pushtetin kujt të duash. Ti e nderon kë të duash dhe e poshtëron kë të duash. Në Dorën Tënde është çdo e mirë. Vërtet, Ti je i Gjithëfuqishëm për çdo gjë. Ti e fut natën në ditë dhe ditën në natë. Ti nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Ti furnizon kë të duash pa masë.”
“O Allah! Ky është afrimi i natës Sate, largimi i ditës Sate dhe zërat e atyre që të luten. Prandaj, më fal mua.”
Pastaj ai sjell ndër mend fytyrat e atyre vëllezërve që njeh dhe ndien lidhjen shpirtërore mes tij dhe atyre që nuk i njeh prej tyre. Më pas lutet për ta me këtë lutje:
“O Allah! Ti e di se këto zemra janë bashkuar në dashurinë Tënde, janë takuar në bindjen ndaj Teje, janë unik në thirrjen Tënde dhe janë zotuar për ta mbrojtur Sheriatin Tënd. Prandaj, o Allah, forcoje lidhjen e tyre, bëje të përhershme dashurinë mes tyre, udhëzoji në rrugët e drejta, mbushi zemrat e tyre me dritën Tënde që nuk shuhet kurrë, zgjeroji kraharorët e tyre me bollëkun e besimit në Ty dhe me bukurinë e mbështetjes tek Ti. Jepu jetë me njohjen Tënde dhe bëji të vdesin duke fituar shehidllëkun në rrugën Tënde. Vërtet, Ti je Mbrojtësi më i mirë dhe Ndihmësi më i mirë. O Allah, pranoje këtë lutje! Dërgo bekimet dhe paqen Tënde mbi zotërinë tonë Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij.”
Përzgjodhi: Hasan el Benna
Transkriptoi dhe përktheu: Elton Harxhi
By: ardhmëriaonline.com