Viti 2039 do të sjellë tre Bajrame dhe dy sezone të Haxhit

Viti 2039 pritet të jetë i veçantë për myslimanët, pasi brenda të njëjtit vit gregorian do të shënohen tre Bajrame dhe dy sezone të Haxhit.
Kjo dukuri lidhet me ndryshimin mes kalendarit islam dhe atij gregorian. Viti hixhri ka rreth 354 ditë, rreth 10-11 ditë më pak se viti gregorian. Për këtë arsye, muajt islamë zhvendosen gradualisht më herët çdo vit në kalendarin gregorian.
Në vitin 2039, kjo zhvendosje do të bëjë që Dhul-Hixhxhe të shfaqet dy herë brenda të njëjtit vit gregorian.
Datat e pritshme
Sipas kalendarit Umm al-Qura, kalendari zyrtar i përdorur në Arabinë Saudite, datat kryesore parashikohen si më poshtë:
Haxhi i parë do t’i ketë ditët kryesore në fillim të janarit, ndërsa i dyti në fund të dhjetorit.
Dhul-Hixhxhe i parë nis më 27 dhjetor 2038. Dita e Arafatit pritet të jetë më 4 janar 2039, ndërsa Bajrami i Kurbanit më 5 janar.
Dhul-Hixhxhe i dytë nis më vonë gjatë vitit, duke bërë që Dita e Arafatit të jetë më 25 dhjetor dhe Bajrami i Kurbanit më 26 dhjetor.
Kështu, dy Haxhe që u përkasin dy viteve të ndryshme hixhri – 1460 dhe 1461 – do të kenë ritet kryesore brenda të njëjtit vit gregorian.
Tre Bajrame brenda një viti
Për shkak të kësaj përputhjeje të rrallë, në vitin 2039 do të ketë:
• Janar – Bajrami i Kurbanit
• Tetor – Bajrami i Fitrit
• Dhjetor – Bajrami i Kurbanit
Pra, myslimanët do të festojnë dy Bajrame të Kurbanit dhe një Bajram të Fitrit brenda të njëjtit vit gregorian.
Nuk është një vit hixhri me dy Haxhe
Është e rëndësishme të sqarohet se nuk bëhet fjalë për dy Haxhe brenda një viti islam. Dy periudhat e Haxhit u përkasin dy viteve të ndryshme hixhri, 1460 dhe 1461.
Fenomeni ndodh vetëm për shkak të mënyrës se si kalendari hënor islam përputhet me kalendarin diellor gregorian.
Një dukuri tjetër e ngjashme pritet në vitin 2030, kur fillimet e dy muajve të Ramazanit pritet të bien brenda të njëjtit vit gregorian. Megjithatë, Ramazani i dytë do të përfundojë në vitin 2031, ndaj Bajrami i Fitrit do të jetë atë vit.
A janë datat përfundimtare?
Jo.
Datat e mësipërme janë parashikime të bazuara në kalendarin Umm al-Qura dhe mund të ndryshojnë me një ditë, në varësi të mënyrës së përcaktimit të muajit hënor dhe njoftimeve zyrtare.
Datat zyrtare të Haxhit dhe Bajrameve do të përcaktohen nga autoritetet saudite kur koha të afrohet.
Megjithatë, vetë dukuria është e lidhur me një fakt të thjeshtë: viti hixhri është më i shkurtër se ai gregorian, ndaj muajt islamë zhvendosen gradualisht nëpër kalendarin diellor. Në vitin 2039, kjo do të sjellë dy Dhul-Hixhxhe, dy sezone të Haxhit dhe tre Bajrame brenda një viti gregorian. /islamgjakova