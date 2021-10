Vitia pas balotazhit paralajmëron “ofensivë” në garën për Prishtinën

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), për Prishtinën, Arben Vitia, ka folur për zgjedhjet lokalë të së dielës, dhe rezultatin zgjedhor.

Në një shkrim në Facebook, Vitia ka thënë se procesi i raundit të parë të zgjedhjeve lokale, ishte demokratik e i menaxhuar mirë.

Ai ka falënderuar të gjithë qytetarët për kulturën e lartë në këtë proces zgjedhor demokratik dhe mbështetjen e tyre të fuqishme.

“Falënderim i përzemërt edhe për të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit që dje ishin në ballë të këtij procesi duke u kujdesur që vullneti i secilit qytetar të shkojë në adresën e duhur”, tha Vitia.

Tutje ish ministri i Shëndetësisë, shtoi se Prishtina mbrëmë e ka vlerësuar planin e LVV-së për kryeqytetin.

“….duke na vendosur në avantazh në këtë garë. Ne jemi të gatshëm dhe do të jemi në ballë të sfidës së re të vendosur nga qytetarët”, u shpreh ai.

Pas balotazhit, Vitia theksoi se në katër javë do të shkojë në çdo lagje e fshat të qytetit për të paraqitur planet e Lëvizjes për kryeqytetin.

“Do të paraqesim ëndrrën tonë për Prishtinën”.

“Të dashur aktivistë e vullnetarë të kësaj fushate, do të takohemi pa humbur kohë. Së bashku do të trokasim në çdo derë të qytetarëve tanë e bashkë do të flasim për alternativën tonë. Me këtë frymë do ta sjellim ndryshimin e do ta sigurojmë fitoren tonë të re, e cila do të jetë e secilit prej nesh”, shkroi në fund.

Ndërkaq, sipas KQZ-së, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Arben Vitia, ka fituar 42.26 për qind të votave, ndërsa kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Përparim Rama, ka fituar 29.34 për qind.

Sipas Ligjit për zgjedhjet lokale, nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50 për qind të votave, plus një votë të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) duhet të organizojë raundin e dytë ndërmjet dy kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota.

Raundi i dytë mbahet katër javë pas mbajtjes së raundit të parë, apo, në këtë rast, më 14 nëntor.