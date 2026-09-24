Vizitat në paraburgim tek Hashim Thaçi, Haga merr një vendim

Gjykatësi Christopher Gosnell, më 21 shtator, ka marrë vendim për ndryshimin e kufizimeve lidhur me vizitat ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në qendrën e paraburgimit në Hagë.
Vendimi lidhet me rastin e dytë ndaj Thaçit, në të cilin ai akuzohet për tentim-pengim të drejtësisë.
Sipas njoftimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës, ndalimi i vizitave vazhdon të jetë në fuqi për katër persona, ndërsa ndalimi për vizitorët e tjerë të specifikuar është hequr me efekt të menjëhershëm.
“Vizitat e tyre do të mbikëqyren në mënyrë aktive”, thuhet në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës.