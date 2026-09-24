Ballina Lajmet Kosovë Vizitat në paraburgim tek Hashim Thaçi, Haga merr një vendim

Vizitat në paraburgim tek Hashim Thaçi, Haga merr një vendim

Gjykatësi Christopher Gosnell, më 21 shtator, ka marrë vendim për ndryshimin e kufizimeve lidhur me vizitat ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në qendrën e paraburgimit në Hagë.

Vendimi lidhet me rastin e dytë ndaj Thaçit, në të cilin ai akuzohet për tentim-pengim të drejtësisë.

Sipas njoftimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës, ndalimi i vizitave vazhdon të jetë në fuqi për katër persona, ndërsa ndalimi për vizitorët e tjerë të specifikuar është hequr me efekt të menjëhershëm.

“Vizitat e tyre do të mbikëqyren në mënyrë aktive”, thuhet në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

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