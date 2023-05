Volkswagen largohet përfundimisht nga Rusia, njofton shitjen e aksioneve

Volkswagen ka njoftuar zyrtarisht se ka shitur aksionet e tij në Rusi dhe po largohet nga vendi.

Marka gjermane ka arritur një marrëveshje me Art-Finance LLC, e cila mbështetet financiarisht nga tregtari vendas Avilon.

Të gjitha filialet lokale të VW – Volkswagen Components and Services LLC, Scania Leasing LLC, Scania Finance LLC dhe Scania Insurance LLC – do t’i transferohen investitorit.

Prodhuesi i automjeteve ka lëshuar një deklaratë të shkurtër për shtyp duke konfirmuar se marrëveshja është miratuar nga qeveria ruse.

Nuk u dhanë detaje për çmimin e shitjes në deklaratë, megjithëse raportet thonë Avilon ka paguar rreth 135 milionë dollarë për biznesin rus të VW.

Ndoshta operimi më i rëndësishëm i Volkswagen në vend – fabrika e tij e prodhimit në Kaluga – është gjithashtu pjesë e marrëveshjes.

E gjithë struktura e importuesit me biznesin e shpërndarjes dhe shitjes me punonjës të lidhur tashmë është në pronësi të investitorit vendas.

Volkswagen thuhet se ka investuar më shumë se 800 milionë dollarë për të ndërtuar fabrikën e Kaluga-s në vitin 2007 dhe 135 milionë dollarët që supozohet se do të marrë me shitjen mbulojnë vetëm një pjesë të parave që investoi. Megjithatë, duke pasur parasysh problemet e fundit që VW kishte me autoritetet lokale, marrëveshja mund të konsiderohet një rezultat i lumtur për prodhuesin e automjeteve.

Dy muaj më parë, u bë e qartë se një gjykatë ruse ngriu të gjitha asetet e Volkswagen në vend për shkak të një marrëveshjeje që kishte me GAZ, një prodhues lokal i automjeteve të lehta komerciale.