Volkswagen pezullon prodhimin e dy modeleve elektrike

Volkswagen do të pezullojë prodhimin e dy modeleve elektrike ID.3 dhe Cupra Born në fabrikat e tij në Zwickau dhe Dresden në Gjermani në dy javët e para të tetorit për shkak të kërkesës më të dobët, tha një zëdhënës i prodhuesit të makinave.

Për shkak të situatës aktuale të tregut, prodhimi i automjeteve do të reduktohet gjatë festave të vjeshtës në Saksoni nga 2 tetori deri më 13 tetor në fabrikën e Volkswagen në Zwickau, tha zëdhënësi. Lajmin e raportoi fillimisht agjencia gjermane e lajmeve dpa, transmeton Telegrafi.

Prodhimi i modelit ID.3 në Dresden do të pezullohet nga 2 tetori dhe do të rifillojë nga 16 tetori e tutje.

Volkswagen nuk pranoi të deklarohej lidhur me numrin e punonjësve të prekur. Prodhuesi i makinave tha në fillim të këtij muaji se nuk do të zgjaste kontratat me afat të caktuar të 269 punonjësve në fabrikën e tij të prodhimit tërësisht elektrik në Zwickau.

Prodhuesi gjerman i makinave po përballet me konkurrencë në rritje nga Tesla dhe një grupi në rritje të prodhuesve kinezë të automjeteve, si dhe kërkesën e zbehur në tregun evropian të automjeteve elektrike për shkak të inflacionit të lartë dhe shkurtimeve të subvencioneve.