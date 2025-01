Volkswagen sapo shiti një fabrikë në Kinë

Volkswagen po merr disa vendime të vështira ndërsa përpiqet të riorganizojë operacionet e biznesit.

Prodhuesi i automjeteve po kërkon të ulë kostot, të cilat mund të përfshijnë mbylljen e fabrikave në Gjermani për herë të parë.

“Arsyet ekonomike” po prekin tashmë fabrikat jashtë vendit të VW, me prodhuesin e automjeteve që njoftoi sot se do të shesë një objekt, si dhe dy pista testimi, në Kinë.

VW po shet fabrikën që operon si një sipërmarrje e përbashkët me SAIC në rajonin Xinjiang të Kinës.

Megjithatë, Volkswagen njoftoi gjithashtu se po zgjeronte partneritetin me kompaninë kineze, duke premtuar se do të prezantojë 18 modele të reja deri në vitin 2030 dhe do të zgjasë marrëveshjen e tyre deri në vitin 2040.

Dy veturat e para të reja, të dyja automjete elektrike, do të prezantohen në vitin 2026